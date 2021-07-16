"Родители-ублю*ки": стало известно о покарании для нахамившей украинцам чиновнице из Черкасс

Елена Петрова угодила в скандал в Черкассах / Facebook Е.Петровой

Получил продолжение скандал в Черкассах, где директор городского дворца молодежи Елена Петрова обматерила в соцсетях родителей, которые дают своим детям необычные имена.

Секретарь мэра Черкасс Анастасия Чубина написала в Facebook, что чиновница получит выговор.

Чиновница считает, что поступок Петровой является позорным и с ней проведут воспитательную работу.

"Никто не имеет морального права осуждать выбор другого человека, тем более публично и в такой форме. Мы не просто проведем воспитательную работу с руководителем учреждения культуры, она получит выговор", – написала Чубина.

Ранее сообщалось о том, что директор городского дворца молодежи в Черкассах Елена Петрова попала в скандал после того, как нецензурно обругала родителей детей, чьи имена, не пришлись ей по душе.

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В комментарии под одним из постов в соцсетях Петрова назвала редкие имена х*рней и "бессмысленным сочетанием букв".

"Просто наши имена - это славянская классика, а долбое*ам надо выпендриться... Родители-ублюдки называют детей зарубежными именами вместо того, чтобы поддерживать наше", - написала директор дворца молодежи.

На скандальные высказывания директора дворца молодежи уже отреагировали в Черкасском горсовете. В частности, сложившуюся ситуацию там назвали неприятной и пообещали сделать выводы.