"Родители-ублю*ки": стало известно о покарании для нахамившей украинцам чиновнице из Черкасс

В мэрии Черкасс поступок Елены Петровой назвали позорным.
Получил продолжение скандал в Черкассах, где директор городского дворца молодежи Елена Петрова обматерила в соцсетях родителей, которые дают своим детям необычные имена.
Секретарь мэра Черкасс Анастасия Чубина написала в Facebook, что чиновница получит выговор.
Чиновница считает, что поступок Петровой является позорным и с ней проведут воспитательную работу.
"Никто не имеет морального права осуждать выбор другого человека, тем более публично и в такой форме. Мы не просто проведем воспитательную работу с руководителем учреждения культуры, она получит выговор", – написала Чубина.
Ранее сообщалось о том, что директор городского дворца молодежи в Черкассах Елена Петрова попала в скандал после того, как нецензурно обругала родителей детей, чьи имена, не пришлись ей по душе.
В комментарии под одним из постов в соцсетях Петрова назвала редкие имена х*рней и "бессмысленным сочетанием букв".
"Просто наши имена - это славянская классика, а долбое*ам надо выпендриться... Родители-ублюдки называют детей зарубежными именами вместо того, чтобы поддерживать наше", - написала директор дворца молодежи.
На скандальные высказывания директора дворца молодежи уже отреагировали в Черкасском горсовете. В частности, сложившуюся ситуацию там назвали неприятной и пообещали сделать выводы.