"Родители-ублю*ки": в Черкассах директор дворца молодежи набросилась на "иностранные" имена детей

Елена Петрова / Facebook Е.Петровой

Директор городского дворца молодежи в Черкассах Елена Петрова попала в скандал после того, как нецензурно обругала родителей детей, чьи имена, не пришлись ей по душе.

В комментарии под одним из постов в соцсетях Петрова назвала редкие имена х*рней и "бессмысленным сочетанием букв", сообщает в Facebook бывший секретарь Черкасского городского совета Александр Радуцкий.

"Просто наши имена - это славянская классика, а долбое*ам надо выпендриться... Родители-ублюдки называют детей зарубежными именами вместо того, чтобы поддерживать наше", - написала директор дворца молодежи.

На скандальные высказывания директора дворца молодежи уже отреагировали в Черкасском горсовете. В частности, сложившуюся ситуацию там назвали неприятной и пообещали сделать выводы.

Добавим, что позднее сама Петрова отредактировала свой комментарий, убрав из него оскорбительные высказывания.

Кроме того, в своем Facebook женщина извинилась за оскорбительные комментарии и отметила, что ее резкие комментарии выражали ее личное мнение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в День вышиванки в Харькове по случаю праздника прошел марш, который не обошелся без скандальной истории. В Сеть попало видео, на котором девушка, считающая себя "экспертом в истории Украины", назвала участников мероприятия "быдлом", а лозунг "Слава Украине! – Героям слава!" - "нацистским".