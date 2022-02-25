Росийско-фашистские захватчики пытаются купить горючее у жителей Сумщины / sevdon.net

Ценой тяжелых боев российских военнослужащих удалось остановить вблизи Конотопа в Сумской области. У боевиков наблюдаются проблемы с горючим и снабжением, сообщают Сухопутные войска Украины у себя в Facebook.

Российские танкисты с канистрами ходят по домам и пытаются у местных купить горючее. Заодно оккупанты вымогают еду. Уже фиксируются случаи мародерства торговых заведений.

"Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Что касается питания российских солдат, рекомендаций не даем. Вы сами все знаете", – пошутили в Сухопутных войсках ВСУ.

Отметим, что районные центры и большие города Сумщины взяты в кольцо – но не захвачены и дают активный отпор оккупантам. Активнее всего сегодня сопротивлялась Ахтырка, где оккупанты обстреляли детский сад. Пятеро людей погибли, двое детей в очень плохом состоянии.

Росийско-фашистские захватчики пытаются купить горючее у жителей Сумщины

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