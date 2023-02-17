Россия без Путина: Пономарев рассказал, кто может занять его место и что это значит для Украины

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что будущее РФ будет зависеть от многих факторов.

Илья Пономарев, Владимир Путин / скриншот YouTube

Россия без диктатора Владимира Путина может пойти несколькими путями, которые приведут к окончанию войны.

В интервью Главреду российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев заявил,что все будет зависеть от того, кто придет к власти.

"Если мы, то это будет прекрасное будущее мирной, спокойной демократической страны, которая будет дружить со всеми соседями, развиваться, идти вперед и быть частью глобального пространства. Если это будет условный Пригожин, то ничего хорошего не будет, только распад, дробление и крах государственности. Но я не думаю, что у людей вроде Пригожина есть шансы на приход к власти. Самая опасная альтернатива хорошему сценарию – стагнация и медленный упадок под руководством условно либеральных представителей существующих элит", - пояснил Пономарев.

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Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Также он отметил, если Запад будет настолько бояться каких-то реальных перемен и поспособствует тому, чтобы в России к власти пришел условный Мишустин, Кириенко, Кудрин и так далее, то они войну закончат, а демонтировать систему не смогут.

"Потому это гниение будет продолжаться дальше. Вполне возможно, что в таком гниении вызреет новый Путин, и все повторится снова. Очень важно додавить ситуацию до того, чтобы была демонтирована система", - подытожил политик.

Ранее аналитики Института изучения пришли к выводу, согласно которому главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин лишился авторитета в глазах Путина после того, как не смог захватить Бахмут. После этого, полагают специалисты, глава Кремля в войне против Украины снова сделал ставку на военных.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж полагает, что из-за провала по оккупации Бахмута Путин больше не доверяет Пригожину. По его мнению, Пригожин и Минобороны РФ продолжают противостояние с целью дискредитации друг друга.

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