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Россия планировала захват всей территории Украины: найдены важные документы

11 мая 2022, 22:03

Следователи ДБР нашли важные документы военных оккупантов.

война, война в Украине, Чернигов
Война в Украине / Главред

В Сумской области в освобожденной от оккупантов Тростянце следователи ДБР нашли важные документы российских военных.

Как сообщает ДБР, вся полученная информация поступит, в том числе, в международные инстанции и ни один из преступников не избежит справедливого наказания.

Следователи Бюро осмотрели более 2 тысяч гектаров фактически разрушенного захватчиками города. Установлены места расположения боевых частей агрессора и огневые позиции, из которых велись обстрелы. Изъяты документы и личные вещи русских военных. Исследуя последствия артиллерийских и минометных обстрелов инфраструктуры города из РФ, следователи ДБР обнаружили умышленно поврежденные 322 жилых дома и гражданские объекты Тростянца.

"Следователи ДБР нашли важные документы военных стран, которые четко дают понимание, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и вовлечена в материалы дела", - отметил директор ДБР Алексей Сухачев.

В ходе следственных действий установлены места, где оккупанты пытали гражданских. Зафиксировано не менее 34 фактов незаконного лишения свободы и пыток людей. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда пострадавших со следами крови. Среди прочего проведено 29 осмотров мест событий, проведена эксгумация тел 23 погибших, в том числе двое детей.

Работники ДБР обезвредили несколько взрывоопасных предметов и передали на нужды ВСУ найденные неиспользованные оружие и боеприпасы.

Кроме того, следователи считают целесообразным объединить в отдельное дело и ряд производств по мародерству.

"Работа продолжается. Для обеспечения должной эффективности мы привлекли лучших следователей из центрального аппарата и работников Территориального управления Полтавы и Краматорска", - добавил Алексей Сухачев.

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