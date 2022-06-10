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Россия сможет воевать нынешними темпами еще год, их цель - вся Украина - ГУР

10 июня 2022, 17:42

В разведке сообщили, что в РФ образовался дефицит высокоточно оружия.

Россия сможет воевать нынешними темпами еще год, их цель - вся Украина / УНИАН

В России сейчас наблюдается нехватка высокоточного оружия, но в экономическом плане страна-агрессор может продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.

С таким заявлением выступил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, которого цитирует пресс-служба ведомства. Он отметил, что РФ пустила в бой старые ракеты советского образца.

"Мы заметили, что россия производит гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты", – рассказал Скибицкий.

Также он отметил, что российские экономические ресурсы позволят стране-оккупанту продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.

Читайте такжеПутин перепутал столетия, или Зачем бункерный дед начал войну"Кремлевское руководство, возможно, будет пытаться заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продолжить агрессию. Их цель – вся Украина и не только", – заявил представитель ГУР МО.

Отметим, что на сегодня Российская Федерация зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины. Как заявил старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада.

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