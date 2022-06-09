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Россия зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до войны с Украиной - США

9 июня 2022, 22:04

Рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада, заявили в Госдепе.

Госдеп США
Россия зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до войны с Украиной / Comments.UA

На сегодня Российская Федерация зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины, сообщает издание Reuters.

Как заявил старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада.

"Я не могу этого отрицать", - ответил он на вопрос подкомитета Сената по Европе и сотрудничеству в области региональной безопасности о том, зарабатывает ли Россия сейчас больше на продаже сырой нефти и газа, чем до начала войны.

Издание пишет, что США и ЕС договорились о запрете импорта российской нефти. Эти шаги негативно сказались на ее продаже, однако привели к росту мировых цен. По словам Хохштайна, рост спроса на нефть после пандемии COVID-19 оказался гораздо выше, чем кто-либо предсказывал.

В то же время Россия нарастила продажи нефти Индии и Китаю. Хохштайн также высоко оценил санкции ЕС на страхование танкеров с российской нефтью.

"Мы хотели бы посмотреть, как мы можем использовать эти санкции, чтобы повлиять на более широкий рынок за пределами США и Европы, чтобы… никто не наживался", - добавил он.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня заявил, что ВСУ не могут пойти в контрнаступление, потому что у войск не хватает военной техники. По его словам, у оккупационных военных подразделений РФ серьезное преимущество в вооружениях, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что армии Украины для проведения контрнаступательной операции нужно много оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, а также самолетах, танках и тысячах беспилотников. Также нужно сформировать 6 новых бригад численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украине нужно больше вооружений от Запада. Украинские военные тотально уступают войскам РФ в артиллерии на Донбассе. Без поставок нужного количества оружия ВСУ сложно остановить наступление России, не говоря уже о переходе к масштабному контрнаступлению.

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