Россия вербует наемников в "ЛДНР": сколачивает ДРГ и забрасывает в тыл Украины

РФ формирует ДРГ из жителей "ЛДНР" / Reuters

Командование Вооруженных сил России набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с дальнейшим их применением в Украине.

Предпочтение отдается выходцам с Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.

"Командование Вооруженных сил России пытается также активизировать диверсионную работу на нашей территории. Для этого набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с дальнейшим их применением. Предпочтение отдается выходцам с Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском", - сказал Мотузяник.

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Напомним, ранее в Сети появилось смонтированная видеоистория одного из русских оккупантов, попавших в плен к украинцам ‒ лейтенанта Юрия Шалаева, выпускника Московского высшего командного училища, командира мотострелкового взвода 70-го гвардейского мотострелкового полка ‒ с дислокацией в городе Шали (Чечня).

На последних кадрах видео заметно, как оккупант дрожит от страха, сидя в каком-то сарае, и тайком снимает идущих по полю украинских бойцов. В начале апреля Шалаев попал в плен ВСУ.

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