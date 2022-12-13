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Россияне готовятся к оборону внутри страны: эксперт указал на слабость позиций РФ

13 декабря 2022, 01:35
Россия готовится к обороне внутри страны - поскольку там осознают, что через время линия фронта может оказаться на границах Украины и РФ.
Русская армия, оккупант
Эксперт указал на слабость позиций РФ / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Россияне, жители страны-агрессора, готовятся к обороне на собственной территории – поскольку постепенно приходит к ним понимание того, что уже скоро линии фронтов украино-российской войны будут проходить на границах РФ. Об этом военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан заявил в комментарии "24 канал".

"Уже можно говорить о том, что россияне готовятся защищать свою границу от злых украинцев. Они уже выкапывают засечные линии вдоль Курской, Белгородской и Брянской областей. Напасть на нас им не хватит сил. Может быть, по количеству и хватит. Но столько средств поражения у них уже нет", – заявил эксперт.

Специалист также особо отметил − Россия сейчас массово готовит свежемобилизованных именно для обороны.

По словам Свитана, к весне россияне способны набрать около 300 тысяч человек, но подготовка их будет на крайне низком уровне. Обеспечить их Кремль в полной мере оружием и боеприпасами никак не сможет.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько достаточно крупных атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась в интервью Главреду рассказал, какова цель ракетных ударов России сейчас. По его словам, оккупанты хотят закошмарить украинцев.

Начальник пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

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