Россияне продвинулись к центру важного города в Донецкой области - разведка Британии

Главное:
- Россияне продвинулись к Селидово, бои продолжаются в центре города.
- С начала октября темп продвижения войск РФ замедлился.
- В случае захвата Селидово, враг может использовать трассу E50 для продвижения к Покровску.
Российские оккупанты продвинулись в Селидово Донецкой области. Бои, вероятно, идут в центре города. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщило Министерство обороны Великобритании.
"Российские сухопутные войска почти наверняка продвинулись в шахтерский город Селидово, расположенный примерно в 13 км к юго-востоку от крупного логистического центра Покровск. Город остается спорным, и бои, вероятно, продолжаются в его центре", - говорится в сообщении.видео дня
Британская разведка также отметила, что с начала октября 2024 года темпы продвижения российских войск в направлении Покровска значительно замедлились. Сейчас оккупанты находятся на расстоянии около 7 км от города.
"В последнее время росармия направила ресурсы на южную часть оси, нацелившись на Селидово и частично окружив город", - отметили в Минобороны Великобритании.
Кроме того, оба города соединены стратегической трассой Е50, которая является важной для России. Британские военные предполагают, что в случае захвата Селидово, российские войска могут использовать трассу для дальнейшего продвижения к Покровску.
Что такое оборонная разведка Британии?
Оборонная разве дка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.
В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказании помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.
Бои за Селидово - последние новости
Напомним, эксперт BILD Юлиан Рёпке отметил, что россияне пытались окружить Селидово, продвигаясь с севера и юга, а также атакуя через угольную шахту в центре фронта. 21 октября российские войска захватили шахту и, вероятно, проникли в жилые кварталы города.
Также, по данным российских источников, оккупационные войска пытались продвинуться в южной и центральной частях Селидово и к северу от города. Однако эксперты ISW не обнаружили визуальных доказательств этих заявлений.
Как сообщал Главред, бои в Селидово являются невыгодными для ВСУ, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. По его словам, украинским военным нужно решить, когда именно выйти из города, поскольку нынешнее соотношение потерь является неприемлемым.
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