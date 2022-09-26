Россияне ударили по Кривому Рогу, разрушена инфраструктура аэропорта

Россияне ударили по Кривому Рогу / Reuters, pixabay.com

Вечером в понедельник, 26 сентября, войска РФ атаковали Кривой Рог, в результате ракетного удара была уничтожена инфраструктура аэропорта.

"Вражеская атака на Кривой Рог. Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту", - заявил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, инфраструктура была разрушена и дальнейшее использование будет невозможным.

"Люди во время удара не пострадали", - добавил Резниченко.

Война России против Украины

В разведке Великобритании рассказали, что ВСУ продолжают контрнаступать на востоке Украины. Украинские силы укрепились на правой части реки Оскол в Харьковской области и ведут штурм Лимана на Донетчине к востоку от реки Северский Донец. Российские захватчики пытаются удержать захваченные территории.

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что армия Украины не должна допустить штурма Херсона.

Войскам России на правом берегу Днепра грозит окружение. Российское командование должно принять решение об эвакуации своих оккупационных подразделений.

Силы обороны Украины 23 сентября выполнили около 290 задач по поражению вражеских целей на южном фронте.

Сбили российский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8. Уничтожено около 18 единиц вражеской техники.

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