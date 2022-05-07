Российские оккупанты устроили террор мирных жителей в Запорожской области

В Михайловке российские войска внедряют свою временную налоговую систему.
В Запорожской области российские оккупанты на захваченных ими территориях проводят фильтрационные мероприятия в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации в безопасные регионы Украины и грабят аграрные предприятия.
Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, в поселке Черниговка оккупанты хотят отобрать у людей землю. Заставляют до 8 мая заполнить форму, где указано, сколько земли имеет собственник, а сколько – в аренде.
Только после этого, оккупанты предоставят человеку лицензию на обработку земли. В противном случае комендант отберет всю неуказанную в бумагах захватчиков землю.
"В то же время в Михайловке российские войска внедряют свою временную налоговую систему для предпринимателей. Новую регистрацию по правилам захватчиков должны пройти те, кто хочет в дальнейшем работать в громаде. Также оккупанты уверяют, что потребовали только "военный налог", а все новые налоги предприниматели будут платить только в громаду", - сообщила Денисова.
Денисова также сообщила, что в Энергодаре на ТЭС закончился уголь, а организовать его регулярные поставки нет возможности из-за оккупации. В то же время "власть" захватчиков в этом городе завершила регистрацию жителей для якобы получения социальных выплат. Теперь оккупанты начали регистрацию предпринимателей. Кто из предпринимателей этого не сделает, не сможет работать в Энергодаре.
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"Террор и жестокое обращение с мирными жителями на оккупированных территориях – это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
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