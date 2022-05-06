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"Ад" в Херсоне: оккупанты пытают людей и держат в подвалах украинцев

6 мая 2022, 22:32

Около 500 человек находятся фактически "в подвалах".

Оккупанты
Оккупанты / УНИАН, Reuters

В захваченной Херсонской области оккупанты удерживают в подвалах около 500 человек. В частности, среди них активисты, участники АТО.

Об этом сообщает представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева во время брифинга.

"По нашей информации, около 500 человек находятся фактически "в подвалах", где происходят в отношении таких лиц пытки", - сказала Ташева.

По ее словам, как в Херсоне, так и на админгранице с Крымом оккупационные "администрации" или военные РФ имеют списки активистов, которые принимали участие в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, или кто служил в АТО.

Сообщается, что к этим людям приходят домой и похищают.

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Напомним, Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. Российские войска сосредоточили свои основные усилия на Луганском направлении, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные боевые столкновения.

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