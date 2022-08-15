Российский чиновник не пережил визит на Донбасс: его тело искали с июля

Российский чиновник / tayga.info

Заместитель председателя общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков найден мертвым в самопровозглашенной "ДНР".

Евгений Новиков отправился в "ДНР" в июле "с гуманитарной миссией и пропал", пишут российские СМИ.

"В волонтерском центре в Шахтёрском районе "Донецкой народной республики" после ракетного обстрела 10 июля 2022 года без вести пропал волонтер "Наследия" Новиков Евгений Александрович", - писали родственники Новикова в донецких пабликах.

Новиков родился 17 августа 1969 года. Возглавлял исполком краевой организации "Российского союза ветеранов Афганистана". Его назначали в общественную палату региона четыре созыва подряд, сейчас он числится запредом палаты.

Напомним, украинские военные мастерски ликвидировали российского командира полка, который прокомандовал всего три дня. Об этом рассказал оккупант своему отцу во время телефонного разговора, который перехватило Главное управление разведки.

Ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших и известнейших российских пилотов вертолета Ка-52 - полковника Василия Клещенко, который возглавлял группу "Аллигаторов" на параде в Москве в 2021 году. Защитники Украины сбили борт с Клещенко в Харьковской области над позициями захватчиков. Уничтоженный Ка-52 и тело пилота передали россиянам.

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