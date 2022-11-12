"Русский мир умер": Подоляк заявил о провале планов Кремля в Украине

Михаил Подоляк прокомментировал освобождение Херсона / Фото УНИАН, Telegram

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что планы страны-агрессора о так называемом "русском мире" в Украине не осуществились.

Он сравнил, как жители Херсона с протестами в феврале "встречали" российских оккупантов, и как сейчас они радуются украинским военным, которые освободили город. По словам Подоляка, реакция украинцев говорит сама за себя.

"Русский мир" как экспансия варварской культуры, массовых убийств, ненависти и лжи – умер. Его ненавидят. Просто сравните, как в феврале 2022 года протестами "встречали" российских оккупантов – и как сейчас встречают ВСУ в Херсоне. Слова излишни. Все слишком очевидно", - написал Подоляк в Twitter.

Освобождение Херсонской области

11 ноября стало известно, что во время отступления из Херсона оккупанты взорвали Антоновский мост.

9 ноября в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны как минимум пять мостов и переправ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

11 ноября ВСУ вошли в Херсон. Украинцы встречали их с цветами и плакали от радости.

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