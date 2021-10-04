С бутылкой вина наперевес: в Киеве в парке охранник избил кулаком девушку

В Киеве в парке охранник избил кулаком девушку/ ua.depositphotos.com

В Киеве охранник одного из скверов в вечернее время нанес побои молодой девушке. Об инциденте сообщается в Telegram-канале паблика Киев Оперативный.

Отмечается, что инцидент произошел 3 октября в парке Гейдара Алиева на улице Глыбочицкая.

"Час назад охранник в сквере на Гейдара Алиева ударил девушку. Сама девушка утверждает, что к этому никаких предпосылок не было. Заявление в полицию написано, видео передано. Как думаете, накажут?" - спросили под видеозписью инцидента.

В ролике показано, как девушки сидят в сквере, а потом к ним подходит охранник с бутылкой вина наперевес и наносит одной из них удар кулаком по лицу. Других деталей об инциденте пока не сообщается.

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