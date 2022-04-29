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"С Калибрами проблемы, но есть Искандеры": эксперт рассказал, сколько еще РФ будет бомбить Украину

29 апреля 2022, 01:24

Использование ракет советского производства свидетельствует о мощном ракетном дефиците РФ.

Ракетный комплекс Искандер
Эксперт рассказал, сколько еще РФ будет бомбить Украину / Фото Минобороны РФ

С начала вторжения России в Украину армия страны-агрессора каждый день обстреливает наши города, но надолго некоторых ракет не хватит.

Писатель, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в чате на Главреде отметил, что проблемы с производством "Калибров" у России точно есть. Хотя в конце марта запустили их производство 24/7, то есть непрерывное.

Он отметил, что недавно в СМИ появилась информация о гиперзвуковых ракетах "Кинжал" – отмечалось, что Россия израсходовала уже 50% запасов этих ракет. К тому же не секрет, что уже некоторое время у России есть ракетный дефицит.

"По поводу "Искандеров" звучали заявления Шойгу, который еще в 2019 году рекламировал их модернизацию и начало модульного комплектования ракетами "Искандеров", где могли бы использоваться различные ракеты, в частности, речь шла о баллистической ракете Р-500. Как утверждали российские разработчики, ракета Р-500 была унифицирована и создана на основе "Калибра". Эта ракета имела большое расстояние поражения – почти 800 км, а также авиационное базирование. Но специалисты утверждают, что эта ракета была не нова, а создана на базе более ранних ракет", - пояснил эксперт.

Читайте такжеРакета достанет до Воронежа: США передают Украине РСЗО-"убийцы Искандеров"Также он отметил, что "Искандеры" и во время войны против Украины, и во время войны Армении против Азербайджана, а также во время войны России против Грузии доказали, что они очень сырая разработка.

"Было очень много отрицательных результатов при пусках. В частности, в армяно-азербайджанской войне почти все пуски Искандеров были с нулевым результатом. В Украине также зафиксировано, что было много неудачных пусков Искандеров", - напомнил Бадрак.

Военный эксперт подчеркнул, что точность всех российских ракет, не только "Искандеров", достаточно низкая – менее 50%.

"Что касается того, сколько осталось этих ракет, а ведь они разные, то я считаю, что в России еще остались ранние ракеты, так называемые, "Искандер-Е". Но, похоже, она приберегает их на экстренный случай. И тот факт, что Россия использует такие комплексы как Точка-У еще советского производства, свидетельствует о мощном ракетном дефиците", - подытожил Бадрак.

Ранее сообщалось, что в российском городе Тверь, внезапно возник пожар в здании Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ, в котором ранее велась разработка ракет "Искандер" и систему ПВО "С-400".

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