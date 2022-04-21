В российской глубинке сгорел институт, в котором разработали ракеты "Искандер"

В российской глубинке сгорел институт, разработавший ракеты "Искандеры"/ скриншоты из видео

В российском глубинке, городе Тверь, внезапно возник пожар в здании Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ, в котором ранее велась разработку ракет "Искандер" и систему ПВО "С-400 ". Об этом сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, погибли пять человек. Пожар возник в одном из кабинетов военного института ‒ ему был присвоен третий, повышенный уровень сложности.

Специалисты выясняют причины возгорания.

Спасатели говорят, что число погибших, вероятно, увеличится. пострадали 25 человек, из них 13 доставлены в больницу ‒ в том числе в реанимацию и нейрохирургию.

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Напомним, ранее, 13 апреля на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

14 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что корабль Москва затонул. Чиновник назвал ситуацию крупнейшим поражением Черноморского флота со времен Второй мировой войны.

Сначала в Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения корабля. То, что судно тонуло, или в него попали украинские ракеты Нептун, там не сказали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что войска нанесли по крейсеру Москва удар ракетой Нептун. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Как пишет Daily Mail, ВСУ смогли уничтожить крейсер РФ Москва после того, как защитные системы корабля переключили внимание на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники TB2 и не заметили приближения ракет Нептун.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер Москва затонул.

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