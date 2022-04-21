В Одессе начало прибивать к берегу фуражки оккупантов с крейсера Москва - фото

Крейсер Москва затонул 14 апреля в Черном море. Его подбили украинские ракеты Нептун / Фото Министерство обороны РФ, Telegram ВСУ

В Одессе к берегу Черного моря прибилась фуражка моряка из экипажа российского ракетного крейсера Москва, который затонул 14 апреля.

Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал Вооруженных сил Украины в среду, 20 апреля.

На снимке - фуражка российского моряка на камне возле берега.

"К берегу в Одессе прибились первые фуражки утопленных рашистов из крейсера Москва", – говорится в сообщении.

Фуражка российского оккупанта с крейсера Москва / t.me/zsuwar

Отметим, экипаж российского ракетного крейсера Москва, согласно данным Википедии, составлял 510 человек. Министерство обороны России заявило, что экипаж уничтоженного Украиной крейсера Москва был якобы полностью эвакуирован. Однако родители моряков, которые служили на крейсере, говорят, что их детей массово объявляют пропавшими без вести. Мать одного из выживших моряков со ссылкой на слова сына поделилась, что на корабле погибли около 40 человек, было очень много раненых.

Сколько людей погибло на крейсере Москва - точно неизвестно. По данным российского издания Медуза, погибли 37 человек, раненых — примерно 100.

Почему погиб крейсер Москва

13 апреля на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

14 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что корабль Москва затонул. Чиновник назвал ситуацию крупнейшим поражением Черноморского флота со времен Второй мировой войны.

Сначала в Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения корабля. То, что судно тонуло, или в него попали украинские ракеты Нептун, там не сказали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что войска нанесли по крейсеру Москва удар ракетой Нептун. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Как пишет Daily Mail, ВСУ смогли уничтожить крейсер РФ Москва после того, как защитные системы корабля переключили внимание на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники TB2 и не заметили приближения ракет Нептун.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер Москва затонул.

Где находился крейсер Москва

Российский крейсер Москва в момент попадания в него двух украинских ракет Нептун якобы двигался в Одессу. Там РФ планировала высадку морских пехотинцев. Об этом рассказала мать матроса-срочника из членов экипажа затонувшего флагмана Черноморского флота.

Также стали известны координаты места, где на дне Черного моря находятся останки российского крейсера Москва, подбитого украинскими ракетами Нептун.

Остатки флагмана ЧФ РФ находятся в ориентировочных координатах 44°56' N 31°44' E, на глубине 50-60 метров.

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