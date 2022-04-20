Москва – на дне: стало известно точное место затопления уничтоженного ВСУ ракетного крейсера РФ

Гибель крейсера Москва / twitter.com/Osinttechnica

Стали известны координаты места, где на дне Черного моря находятся останки российского крейсера Москва, подбитого украинскими ракетами Нептун.

Остатки флагмана ЧФ РФ находятся в ориентировочных координатах 44°56' N 31°44' E, на глубине 50-60 метров. Этот район вычислен Defense Express с опорой на дополнительную информацию, полученную из собственных источников, пишет Defence Express.

При этом стало известно об аномальной активности спасательных и водолазных кораблей Черноморского флота РФ в 75 км юго-западнее мыса Тарханкут. Это указывает на проведение россиянами сделки.

Также известны координаты, в которых был поражен ракетный крейсер и началась его буксировка в порт. Как сообщали сами россияне, во временно оккупирован Севастополь. Сочетание этого вектора, направления и дальности от мыса Тарханкут дает достаточно точный район дна Черного моря.

"Если расчеты правильные, то ракетный крейсер Москва находится на довольно умеренной глубине в 50-60 метров. Это позволяет использовать водолазы для обследования остатка корабля. Если бы он затонул на 30-40 км южнее, то даже обследовать его на глубине 4 600 метров было бы гораздо более трудной задачей", - отмечают специалисты.

Уточняется, что эти глубины, в частности, позволяют организовать подъем частей корабля и их вооружение.

/ defence-ua.com

В первую очередь, противокорабельные ракеты П-1000 "Вулкан", часть из которых может иметь ядерный заряд. В то же время, такие операции в значительной степени зависят от того, как именно "Москва" легла на дно".

Читайте такжеПогибли все на палубе и в рубке: родственники моряков раскрыли новые детали затопления Москвы

На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.

Читайте еще: