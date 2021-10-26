Самая безопасная COVID-вакцина для детей: Комаровский дал неожиданный совет

/ УНИАН

На вопрос о том, какая вакцина от коронавируса наиболее безопасна для детей, ответил кандидат медицинских наук и известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

В эфире телеканала Украина 24 он подчеркнул, что в Украине по закону прививать детей от COVID-19 можно лишь вакцинами Pfizer и Moderna и только с определенного возраста.

Медик уточнил, что вакцина Pfizer находится на этапе регистрации для вакцинирования детей от 9 до 15 лет.

Он говорит о том, что сущствуют ркомендации вакцинировать детей от коронавируса с 16-летнеого возраста.

"Но для детей с тяжелой фоновой патологией, которые могут не перенести коронавирус, рекомендована вакцинация с 12 лет. Поэтому – Pfizer", - добавил Комаровский.

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Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.