СБУ готова вручить подозрение главе Минобороны РФ Шойгу: его ждут в Мариуполе 20 июля

Шойгу подозревают в создании незаконных вооруженных формирований в Украине / УНИАН

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения по статье 260 Уголовного кодекса о создании военизированных вооруженных формирований, запрещенных украинским законодательством. Указывается, что в случае данного производства деятельность подозреваемого привела к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

На сайте СБУ в разделе Повестки указано, что Шойгу ждут в Мариуполе 20 июля для вручения подозрения по статье 260 УКУ о создании незаконных вооруженных формирований на территории Украины. Если вина министра будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Статья может предполагать конфискацию имущества.

Кроме того, в Мариуполе намерены не только вручить подозрение Шойгу, но и провести ряд процессуальных действий. Если он не приедет 20 июля, то Киев может объявить российского чиновника в международный розыск.Читайте такжеСБУ сообщила о подозрении заместителю Шойгу за военные преступления на Донбассе

Если подозрение вручить все-таки удастся, а российский министр не будет появляться в суде, может быть применен принудительный привод и финансовые взыскания.

Дело Сергея Шойгу

Напомним, в 2014 году глава МВД Арсен Аваков заявлял, что уголовные дела в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также лидеров боевиков "ДНР" Игоря Гиркина и Игоря Безлера по обвинению в финансировании терроризма, могут быть рассмотрены заочно. Если суд примет соответствующее решение, Украина объявит вышеуказанных лиц в международный розыск.

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Согласно данным следствия, в период с февраля по март 2014 года Шойгу командовал Южным военным округом Вооруженных сил РФ и организовал окружение бронетранспортерами и блокировку военной части А2272 1-го батальона морской пехоты Военно-морских сил Украины. Считается, что данное военное подразделение могло дать отпор российской вооруженной агрессии.

В мае 2021 года Офис генпрокурора Украины сообщил Шойгу о подозрении в пособничестве блокады воинской части ВМСУ во время захвата россиянами Крымского полуострова.