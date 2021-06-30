СБУ сняла с поезда легендарного антимайдановца Топаза, который звал войска Путина в Украину

Игнат "Топаз" Кромской / УНИАН

В Харькове сняли с поезда скандального участника Антимайдана 2014 года ‒ Игната Кромского по прозвищу "Топаз". На следующий день его принудительно доставили в суд. Об этом он сам сообщил в Facebook.

"И снова меня задержала СБУ, для доставки в суд принудительно. Сняли меня с поезда, на котором должен был приехать в Киев на заседание суда", – написал Кромской.

Адвокат Кромского Александр Шадрин в комментарии для портала "Depo.Харьков" пояснил, что его клиента задержали 29 июня по постановлению Дарницкого райсуда Киева о принудительном приводе. В этом суде слушается уголовное производство по обвинению Кромского по статье 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

"Да, это Дарницкий суд Киева, судья Скупа, дело по статье 146. По майдановским вопросам в Киеве. У него должно быть утром заседание в Ленинском райсуде Харькова и в этот же день Дарницкий суд назначил ему заседание во второй половине дня. При этом изложил информацию, что он якобы дважды его раньше вызывал, вынес определение о приводе. И вот мы видим исполнение этого постановления", – сказал юрист.

Со слов адвоката, задержанный провел ночь в авто и сейчас ожидает заседания Дарницкого райсуда столицы. Юрист также сказал, что параллельно с Киевом в Харькове в отношении Кромского рассматривается дело по статье "хулиганство".

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Напомним, что Игнат "Топаз" Кромской в феврале 2014 года был известным деятелем в лагере Антимайдана в Мариинском парке Киева. Стал широко известен после случая избиения журналиста Сергея Рулева. Тот тогда кричал: "Топаз, дай команду!".

После Кромской участвовал в силовых захватах Харьковской облгосадминистрации и был активистом харьковского Антимайдана. Принимал непосредственное участие в избиение евромайдановцев 1 марта. Записывал видеообращение к президенту РФ Владимира Путина и просил того ввести российские войска в Украину.

В январе 2018 года в Харькове суд приговорил Игната Кромского к 8 годам заключения с конфискацией имущества. Однако позднее Кромской вышел на свободу по "закону Савченко".

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