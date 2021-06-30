УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

СБУ сняла с поезда легендарного антимайдановца Топаза, который звал войска Путина в Украину

30 июня 2021, 16:52

Адвокат Топаза Александр Шадрин пояснил, что его клиента задержали 29 июня по постановлению Дарницкого райсуда Киева о принудительном приводе.

Крамской
Игнат "Топаз" Кромской / УНИАН

В Харькове сняли с поезда скандального участника Антимайдана 2014 года ‒ Игната Кромского по прозвищу "Топаз". На следующий день его принудительно доставили в суд. Об этом он сам сообщил в Facebook.

"И снова меня задержала СБУ, для доставки в суд принудительно. Сняли меня с поезда, на котором должен был приехать в Киев на заседание суда", – написал Кромской.

Адвокат Кромского Александр Шадрин в комментарии для портала "Depo.Харьков" пояснил, что его клиента задержали 29 июня по постановлению Дарницкого райсуда Киева о принудительном приводе. В этом суде слушается уголовное производство по обвинению Кромского по статье 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

"Да, это Дарницкий суд Киева, судья Скупа, дело по статье 146. По майдановским вопросам в Киеве. У него должно быть утром заседание в Ленинском райсуде Харькова и в этот же день Дарницкий суд назначил ему заседание во второй половине дня. При этом изложил информацию, что он якобы дважды его раньше вызывал, вынес определение о приводе. И вот мы видим исполнение этого постановления", – сказал юрист.

Со слов адвоката, задержанный провел ночь в авто и сейчас ожидает заседания Дарницкого райсуда столицы. Юрист также сказал, что параллельно с Киевом в Харькове в отношении Кромского рассматривается дело по статье "хулиганство".

Реклама

Напомним, что Игнат "Топаз" Кромской в феврале 2014 года был известным деятелем в лагере Антимайдана в Мариинском парке Киева. Стал широко известен после случая избиения журналиста Сергея Рулева. Тот тогда кричал: "Топаз, дай команду!".

После Кромской участвовал в силовых захватах Харьковской облгосадминистрации и был активистом харьковского Антимайдана. Принимал непосредственное участие в избиение евромайдановцев 1 марта. Записывал видеообращение к президенту РФ Владимира Путина и просил того ввести российские войска в Украину.

В январе 2018 года в Харькове суд приговорил Игната Кромского к 8 годам заключения с конфискацией имущества. Однако позднее Кромской вышел на свободу по "закону Савченко".

1

1

1

новости Харькова новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «СБУ сняла с поезда легендарного антимайдановца Топаза, который звал войска Путина в Украину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врачи нашли новый скрытый признак высокого уровня холестерина в телеВрачи нашли новый скрытый признак высокого уровня холестерина в теле Анна Тринчер впервые откровенно рассказала о своей личной жизни и парнеАнна Тринчер впервые откровенно рассказала о своей личной жизни и парне Какие неожиданные и полезные свойства есть у черешни - ответ диетологовКакие неожиданные и полезные свойства есть у черешни - ответ диетологов Месяц сложностей и конфликтов: астрологический прогноз от Влада Росса на июль-2021Месяц сложностей и конфликтов: астрологический прогноз от Влада Росса на июль-2021 Настя Каменских призналась в еще одном пристрастии кроме ПотапаНастя Каменских призналась в еще одном пристрастии кроме Потапа

Последние новости

17:07

Спустя 15 лет: водитель, сбивший насмерть двух девушек, одну из которых обезглавил, сдался полиции

17:01

"Топаз, дай команду": в Киеве жестко отдубасили скандального антимайдановца Видео

16:59

Победа дорогой ценой: стали известны сроки восстановления Беседина после жуткой травмы Видео

16:52

СБУ сняла с поезда легендарного антимайдановца Топаза, который звал войска Путина в Украину

16:42

"Мы не исключаем, что это произойдет в ближайшее время": в МОЗ рассказали о вакцинировании детей Видео

Реклама
16:41

Голая Тина Кароль со змеей в дерзкой позе произвела фурор Фото

16:40

Кулеба жестко ответил на мантру Путина о "едином народе" и напомнил об агрессии РФ Видео

16:24

Швеция – Украина: появилось видео драки болельщиков сине-желтых с российским фанатом Видео

16:03

Гороскоп для Девы на июль-2021: в чем будет везти и чего остерегаться в этом месяце

15:51

Шмыгаль с министрами пришел на заседание Кабмина в футболках сборной Украины

15:46

Бывшая жена Dzidzio Слава Притула заинтриговала фото с молодым красавчиком

15:28

Эксперт рассказал, почему давление на легальный бизнес растет, а 30% экономики Украины - в "тени"

15:18

В Украине впервые запускают систему автофиксации и штрафов за перегруз на дорогах - эксперт

14:58

На Украину обрушится мощный циклон: синоптик предупредил о граде и грозовых ливнях Видео

14:54

Известная компания "открестилась" от блогерши-любительницы России из Киева

14:51

Эксперт дал совет власти: нужно переключить внимание на "теневой бизнес", а не вводить новые налоги для легального

14:50

"Нужно дать отдохнуть мозгу": Комаровский рассказал, как родителям отдыхать вместе с детьми Фото

14:48

Чудо-женщина Галь Гадот родила третьего ребенка

14:36

Черкасский чемпион Дании: что известно о герое игры Украина – Швеция Артёме Довбике Видео

14:19

"Голову собрали как пазл": новые детали ДТП в Виннице, где школьника сбила алкоголичка за рулем Видео

Реклама
14:14

В ЕС одобрили продление экономических санкций против РФ: когда утвердят Видео

13:33

Ребенка насиловал дома: на Прикарпатье отчим надругался над несовершеннолетней падчерицей Видео

13:29

Исторический матч Швеция – Украина: наставник шведов сказал, на что пожаловался Шевченко Видео

13:22

Был в 300 м от берега: на Прикарпатье нашли тело отца, спасшего троих дочерей

13:20

Беседин больше не сыграет на Евро-2020 – украинская сборная посвятила ему победу Видео

12:58

"Вопросы решаются в Вашингтоне": Путин объяснил, почему не спешит встречаться с Зеленским Видео

12:55

С 1 июля в Украине вырастет пособие по безработице: кто получит больше Видео

12:28

Украинцы стали выше оценивать работу Авакова и больше доверять его ведомству - опрос

12:28

Вошел в историю: нападающий сборной Украины побил рекорд легендарного Платини Видео

12:26

Standard & Poor's присвоил Укравтодору кредитный рейтинг В за облигации для "Большой стройки"

12:19

"Материнский инстинкт": киевлянки несколько лет снимали порно со своими дочками

12:17

"Заминировано какульками": популярный курорт под Одессой закрыли для купания Видео

12:16

Сколько украинцев полностью привиты от COVID-19: Минздрав озвучил цифры

12:05

Победы и свершения: что сулит Льву гороскоп на июль-2021

11:44

"Русский делает украинцев сильнее": Кива "разворошил" языковой вопрос

11:36

Украина "разбила сердца шведов": что пишут скандинавские СМИ о триллере в Глазго Видео

11:33

В США обвинили Россию: развязала войну, препятствует миру на Донбассе Видео

11:09

Стала известна судьба парня с триколором, который пришел на трибуны украинских фанов на Евро-2020 Видео

10:51

Только шесть сухих областей: синоптик назвал погодных счастливчиков 1 июля

10:26

Забыл поставить на ручник: в Житомире авто без водителя устроило ДТП Видео

Реклама
09:33

"Попортили пиджачок": в Харькове депутата от ОПЗЖ облили мочой Видео

09:27

Стало известно, что сказал Шевченко перед победным голом в ворота шведов Видео

09:12

"Московит": герою матча Швеция – Украина Довбику досталось от известной писательницы из-за русского Видео

08:37

Коронавирус в Украине 30 июня: зафиксирован рост числа COVID-диагнозов за сутки Видео

08:29

На Киевщине молния "подбила" легковушку: в Сети показали фото

08:18

"Выходили, как на войну": Зинченко поделился эмоциями после победы над шведами на Евро-2020 Фото

08:03

Путин достиг своей цели: что означает выход Беларуси из Восточного партнерства мнение

07:32

"Слава Украине, героям слава!": посол Швеции отреагировал на проигрыш его страны на Евро-2020

07:32

Гороскоп на 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот" Видео

07:02

"Дрожите, британцы!": Сеть взорвала победа сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 Фото Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять