Антимайдановец Топаз публично осудил Путина и террористов на Донбассе

Кромской осудил политику Путина / Ольга Иващенко

Антимайдановец Игнат Кромский, более известный, как Топаз, которого Октябрьский районный суд 28 сентября постановил отпустить на свободу по "закону Савченко", долгое время не мог покинуть СИЗО Харькова - его заблокировали возмущенные развитием событий активисты.

"Возле следственного изолятора заблокировали машину с Игнатом Кромским. Авто блокируют участники общественной организации "Антикоррупционный блок участников АТО", – говорится в сообщении в Facebook "UA:Харків".

Позднее телеканал уточнил, что Топазу удалось уехать на машине, за рулем которой был его адвокат, Александр Шадрин. И кажется, что бывший антимайдановец серьезно переосмыслил свое прошлое - на видео, которое опубликовал "UA:Харків", сидящему в машине Кромскому задали вопрос: "Ты признаешь, что твоя идея была ложной, то, чем ты занимался, было преступлением? Чем ты будешь заниматься, выйдя на свободу?"

"Я хочу домой, я хочу к семье. У меня есть дом, и я им буду заниматься", – не сомневаясь, Топаз.

Также экс-антимайдановец согласился, что на Донбассе воюют пророссийские террористы, и публично осудил действия президента РФ Владимира Путина.

Кромской был признан виновным в: 1) незаконном завладении транспортным средством, 2) участии в массовых беспорядках; 3) сепаратизме. К слову, государственные обвинители из прокуратуры требовала для "Топаза" 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Кромской получил широкую известность в феврале 2014 года, когда был "охранником" в лагере "Антимайдана" в киевском Мариинском парке. Кроме того, тогда в интернете было размещено его видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину "для защиты русскоязычных граждан".

По версии следствия, 1 марта 2014-го, "Топаз" организовал захват пророссийскими сепаратистами здания Харьковской областной государственной администрации. Также он был организатором беспорядков на улице Рымарской в Харькове 14 марта того года, во время которых погибли люди.