Антимайдановцу "Топазу" пересчитали срок и отпускают на свободу

Топаза выпускают. Сидеть за решеткой ему довелось недолго / Ольга Иващенко

Октябрьский районный суд Харькова принял шокирующее решение - немедленно освободить из-под стражы антимайдановца Игната Кромского, известного по прозвищу "Топаз", сообщил адвокат Дмитрий Горшколепов.

"Суд удовлетворил ходатайство адвоката о пересчете срока отбытого наказания исходя из реального пребывания под стражей. Согласно разъяснению Верховного суда о применении "закона Савченко" получается, что он (Кромской, - ред.) провел под стражей более 8 лет. С учетом приговора Киевского райсуда, который назначил наказаний в виде 8 лет лишения свободы, Октябрьский суд принял определение о немедленном освобождении его из-под стражи. Сейчас идет оформление документов. Сегодня к вечеру он должен выйти на свободу", - сказал Горшколепов, передает "Интерфакс-Украина"

Читайте такжеВ Харькове суд продлил арест "Топаза" еще на два месяцаКромской был признан виновным в: 1) незаконном завладении транспортным средством, 2) участии в массовых беспорядках; 3) сепаратизме. К слову, государственные обвинители из прокуратуры требовала для "Топаза" 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Кромской получил широкую известность в феврале 2014 года, когда был "охранником" в лагере "Антимайдана" в киевском Мариинском парке. Кроме того, тогда в интернете было размещено его видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину "для защиты русскоязычных граждан".

По версии следствия, 1 марта 2014-го, "Топаз" организовал захват пророссийскими сепаратистами здания Харьковской областной государственной администрации. Также он был организатором беспорядков на улице Рымарской в Харькове 14 марта того года, во время которых погибли люди.