Семь грузовиков с БК и два автомобиля охраны взлетели в воздух у границы с РФ: кадры спецоперации ВСУ

Уничтоженная колона российской техники / скриншот

В Харьковской области бойцы ВСУ провели успешную операцию по ликвидации вражеской техники и личного состава.

Недалеко от украинско-российской границы защитники из отряда ССО "Азов" Харьков уничтожили 7 грузовиков, в которых враг перевозил боекомплект, и два автомобиля, сопровождавших колонну с БК, сообщил первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

"Еще одна успешная спецоперация ССО "Азов" Харьков. Вплотную к российской границе в тылу врага уничтожили семь грузовиков с боекомплектом и два авто охраны. И маскировка не помогла", – написал Белецкий.

На опубликованных кадрах видно, что вражескую колонну оккупанты пытались замаскировать, но это их не спасло. Для перевозки боеприпасов захватчики использовали гражданские автомобили и маскировались с помощью сельхозтехники.

Колонну с БК уничтожили точными ударами артиллеристы подразделения "Азов" Харьков.

Напомним, российские оккупанты случайно взорвали собственный поезд с боеприпасами в оккупированной Херсонской области. Когда захватчикам подвезли боеприпасы, они пытались сделать дымовую завесу, чтобы скрыть поезд от украинских военных, но что-то пошло не так и раздался сильный взрыв.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России объявил полк "Азов" террористической организацией и запретил его на территории РФ. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Рассматривали этот вопрос по требованию российской Генпрокуратуры.

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