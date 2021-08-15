Шаг назад: в Украине вновь упало число новых заболевших COVID-19

D Украине вновь упало число новых заболевших COVID-19/ Reuters

В Украине за минувшие сутки было зафиксировано 695 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Такие данные опубликовали сотрудники украинского Минздрава в Facebook.

"За сутки, 14 августа 2021, в Украине зафиксировано 695 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 50, медработников - 5)", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Украине:

госпитализировано — 569 человек;

летальных исходов — 17;

выздоровели — 238 человек.

А также протестировано: методом ПЦР — 15456 человека, методом ИФА — 2494 человек, экспресс-тестами — 12848 человек.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

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заболело — 2265912 лица;

выздоровели — 2196827 человек;

летальных исходов — 53 255;

проведения ПЦР-тестов — 11667597.

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Напомним, ранее, 11 августа, Кабмин продлил карантин в Украине до 1 октября. В связи с этим в стране по-прежнему продолжают действовать адаптивные противоэпидемиологические ограничения, предусматривающие разделение на зоны.

На данный момент вся страна находится в зеленой зоне, согласно требованиям которой должен соблюдаться масочный режим в публичных местах, а в салонах общественного транспорта могут перевозить только сидячих пассажиров.