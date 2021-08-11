Продление карантина в Украине до 1 октября: какие ограничения действуют в стране

Ограничения по стране или регионам будут усилены в случае введения красной зоны / УНИАН

Правительство в среду, 11 августа, продлило карантин в Украине до 1 октября. В связи с этим в стране по-прежнему продолжают действовать адаптивные противоэпидемиологические ограничения, предусматривающие разделение на зоны. На данный момент вся страна в зеленой зоне, согласно требованиям которой должен соблюдаться масочный режим в публичных местах, а в салонах общественного транспорта могут перевозить только сидячих пассажиров.

Какие ограничения предусмотрены зеленой зоной

Масочный режим в общественном транспорте, в публичных местах и зданиях

Пассажиров можно перевозить только в пределах сидячих мест

Кинотеатры и учреждения культуры открыты для посещения, однако они должны быть заполнены только на две трети

Кафе и ресторанам разрешено работать 24 часа в сутки

В случае ухудшения картины заболеваемости коронавирусом в стране и введения красной зоны в регионах, ограничения будут усилены. Школы в Украине будут работать только в том случае, если в учреждениях образования вакцинируются от коронавируса 80% сотрудников.

Ситуация с COVID-19 в Украине

Согласно данным на утром среды, 11 августа, в стране за минувшие 24 часа зафиксировано 1 122 новых случаев заболеваемости коронавирусом.

Ученые НАН Украины предупредили о том, что в стране ухудшается ситуация с COVID-19. Они прогнозируют рост заболеваемости и резкий всплеск заражений в том случае, когда штамм Дельта достигнет фазы активного распространения.

Кабмин официально продлил карантин в Украине до 1 октября. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается стабильной, однако государство уже работает над подготовкой больниц.