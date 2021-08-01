Шансов выжить - немного: под Киевом нашли едва живого таксиста со множеством ранений

/ t.me/KyivOperativ

В ночь на воскресенье, 1 августа, в Киевской области в селе Крюковщина нашли раненого таксиста, который потерял много крови.

Пострадавший находился уже без сознания, его обнаружили сотрудники Департамента охраны, сообщает ресурс Киев Оперативный.

В сообщении отмечается, что пострадавшему оказали первую помощь и передали медикам.

Отметим, что на опубликованных кадрах на пострадавшем буквально нет живого места. Возле него находились лужи крови.

/ t.me/KyivOperativ

О причинах кровавого происшествия и другие подробности пока не сообщаются.

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/ t.me/KyivOperativ

"К сожалению, шансов выжить у таксиста немного, ведь у него два ножевых ранения в шею и одно в голову. К тому же, еще и открытая черепно-мозговая травма", – говорится в сообщении.

/ t.me/KyivOperativ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве водитель такси Bolt выбросил из автомобиля пассажирку и ударил ее по лицу. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Причиной конфликта стало то, что женщина сделала замечание водителю такси