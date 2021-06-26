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Шантаж Украины вакциной от COVID-19: Китай ответил на громкое обвинение

26 июня 2021, 20:26
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Киев отозвал свою подпись в заявлении ООН по ситуации в Синьцзяне, Пекин обвинили в шантаже.

Пекин ответил на обвинения в шантаже Киева
В Китае ответили на обвинения в шантаже Украины / Фото: Reuters

В Китае прокомментировали сообщение о том, что Пекин шантажировал Киев поставками вакцины от коронавируса, чтобы Украина отказалась от поддержки в ООН документа, который позволяет проверить соблюдение прав человека в западном регионе Китая Синьцзяне.

Официальный представитель КНР заявил о том, что Китай обеспечивает другие страны своими вакцинами от COVID-19 без всякого политического давления, пишет The Associated Press.

"Предоставление Китаем вакцин и противоэпидемических материалов другим странам не предназначено для получения выгод от других стран, и здесь нет никакой геополитической цели или каких-либо политических условий", — добавили в китайском правительстве.

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Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила о том, что китайские власти отменили поставки вакцин против коронавируса в Украину из-за того, что страна проголосовала в ООН за резолюцию относительно Синьцзяна.

"Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию относительно Синьцзяна. Доставка 500 тысяч вакцин от коронавируса из Китая была отменена", - сказала Нуланд.

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"Это использование вакцин в качестве оружия", - добавила представитель Госдепа и отметила, что Штаты намерены противостоять этому.

Ранее издание АР сообщило о том, что Китай угрожал Украине, чтобы та отказалась от поддержки документа, который позволяет проверить соблюдение прав человека в западном регионе Китая Синьцзяне.

Украина присоединилась к заявлению 40 стран, представленном Канадой на заседании Совета по правам человека в Женеве во вторник. Китай призвали позволить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян.

Однако в четверг Украина исключила свое имя из списка поддерживающих документ государств. Как пишут журналисты со ссылкой на дипломатов двух западных стран, это произошло после того, как китайские власти предупредили Украину, что заблокируют запланированную поставку 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, если она этого не сделает.

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