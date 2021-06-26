УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Китай шантажировал Украину вакцинами против COVID-19: в Госдепе отреагировали

26 июня 2021, 14:42
Прослушать новость
Остановить

Китай угрожал Украине, чтобы та отказалась от поддержки документа, который позволяет проверить соблюдение прав человека в западном регионе Китая Синьцзяне.

Нуланд
Нуланд заявила об использовании вакцин в качестве оружия и отметила, что США намерены противостоять этому / Reuters

Китайские власти отменили поставки вакцин против коронавируса в Украину из-за того, что страна проголосовала в ООН за резолюцию относительно Синьцзяна.

Такое заявление озвучила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает Зеркало недели.

"Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию относительно Синьцзяна. Доставка 500 тысяч вакцин от коронавируса из Китая была отменена", - сказала Нуланд.

"Это использование вакцин в качестве оружия", - добавила представитель Госдепа и отметила, что Штаты намерены противостоять этому.

Ранее издание АР сообщило о том, что Китай угрожал Украине, чтобы та отказалась от поддержки документа, который позволяет проверить соблюдение прав человека в западном регионе Китая Синьцзяне.

Реклама

Украина присоединилась к заявлению 40 стран, представленном Канадой на заседании Совета по правам человека в Женеве во вторник. Китай призвали позволить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян.

Однако в четверг Украина исключила свое имя из списка поддерживающих документ государств. Как пишут журналисты со ссылкой на дипломатов двух западных стран, это произошло после того, как китайские власти предупредили Украину, что заблокируют запланированную поставку 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, если она этого не сделает.

Напомним, в Украине началась вакцинация китайской вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech. Ею вакцинируют маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.

Справка. Некоторые правозащитные группы утверждают, что китайцы плохо обращаются с уйгурами-мусульманами и другими людьми в Синьцзяне.

Весной США, Канада, Великобритания и ЕС ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров. Китай ответил зеркальными мерами.

Вакцина Виктория Нуланд новости Украины и мира вакцина от коронавируса CoronaVac
Сейчас вы просматриваете новость «Китай шантажировал Украину вакцинами против COVID-19: в Госдепе отреагировали». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День рыбака 2021 в Украине и всемирный – когда отмечаютДень рыбака 2021 в Украине и всемирный – когда отмечают Актриса Ирина Поплавская сыграет украинскую Катю Пушкареву в сериале Моя улюблена СтрашкоАктриса Ирина Поплавская сыграет украинскую Катю Пушкареву в сериале Моя улюблена Страшко "Ты не бойся, я не извращенец": СМИ выяснили подробности изнасилования школьницы на выпускном"Ты не бойся, я не извращенец": СМИ выяснили подробности изнасилования школьницы на выпускном Гороскоп на 26 июня 2021 всех знаков Зодиака: прорыв в карьере и окончательный разрывГороскоп на 26 июня 2021 всех знаков Зодиака: прорыв в карьере и окончательный разрыв "Спасибо шведу за победу": в Сети шутят над тем, как Швеция протащила Украину в плей-офф Евро-2020"Спасибо шведу за победу": в Сети шутят над тем, как Швеция протащила Украину в плей-офф Евро-2020

Последние новости

14:42

Китай шантажировал Украину вакцинами против COVID-19: в Госдепе отреагировали

14:41

8 фраз, которые не должна говорить женщина после 50 лет

14:35

Гороскоп на завтра 27 июня 2021 всех знаков Зодиака: угроза жизни, два "переворота" и жертвы козней Видео

14:25

Ультиматум России по Украине: у Лаврова разразились условием участия США в диалоге о Донбассе Видео

13:46

Сколько воды пить в день во время жары и что нужно есть: врач дала советы

Реклама
13:41

Транзит газа через Украину будет условием запуска Северного потока-2 - посол Германии

13:39

Надел кастрюлю на голову и отправился в бой: в Харькове мужчина под матерные крики разнес McDonald's Видео

13:33

Сын зверски убил мать и побил молотком ее сожителя в Днепропетровской области Видео

13:19

Как охладить квартиру в жару без кондиционера – советы эксперта Видео

12:41

Судьба Донбасса и Северного потока-2: в ФРГ сделали заявление о деталях встречи Зеленского и Меркель Видео

12:22

Свирепая буря и ураганный ветер: жители Ровно пережили настоящий погодный апокалипсис Видео

12:08

В Германии оценили шансы нападения РФ на Украину, если не будет транзита газа

11:47

Душил девочку на улице, перепутав ее с сестрой: полиция в Харькове отпустила мужчину с судимостью Видео

11:23

"Украина – колыбель фашизма": Кива отличился очередным скандальным заявлением

10:48

Диетолог назвала лучшие напитки в летнюю жару

10:02

Треть абитуриентов "завалили" ВНО по математике: почему результаты такие позорные Видео

09:40

Сегодня Киев накроет непогода: синоптик предупредил о ливне, грозе и граде

09:12

Знак Зодиака Рак – даты рождения, главные качества и лучшие спутники жизни

09:03

Пока Путин рулит Россией, о возвращении Донбасса и Крыма можно даже не мечтать - эксперт Видео

08:50

"Ты не бойся, я не извращенец": СМИ выяснили подробности изнасилования школьницы на выпускном

Реклама
08:30

Странная война с Россией мнение

08:15

Коронавирус в Украине "истощился": за сутки обнаружили всего 756 случаев заражения Видео

08:04

"Зомбоящик обрабатывает россиян д*рьмом": украинская ведущая дала советы пропагандистам России Видео

07:52

Гороскоп на 26 июня 2021 всех знаков Зодиака: прорыв в карьере и окончательный разрыв Видео

07:45

Дочь Немцова на пляже засветила потрясающую фигуру

07:29

"Плюшки" для Украины в обмен на Северный поток-2: в Германии и США озвучили варианты Видео

07:10

Месяц сложностей и конфликтов: астрологический прогноз от Влада Росса на июль-2021

06:30

Чем США могут помочь Украине в Донбассе мнение

06:02

У Кравчука назвали альтернативы в минских переговорах и заговорили о "прорыве" Видео

05:28

Православный календарь на июль 2021: Петров пост 2021 и день Петра и Павла Видео

03:59

Жена Кошевого в крошечном бикини впечатлила формами

03:02

Назван лучший напиток для печени

01:37

В РФ объяснили, почему Путин будет искать повод для срыва встречи с Зеленским Видео

00:51

Обстрел британского эсминца Defender: эксперт объяснил цель Великобритании Видео

00:47

Врачи назвали 5 самых полезных орехов Видео

00:00

В Минздраве жестко раскритиковали медиков, которые не помогли подростку после ДТП в Кривом Роге Видео

25 июня, пятница
23:15

Вслед за потопами и 35-градусной жарой на Украину идет новая напасть Видео

22:59

9 фраз, которые не должна говорить женщина после 40 лет

22:52

Ад в Ровенской области: ветер срывал баннеры, шел град размером с куриное яйцо

21:43

Принц Гарри срочно вернулся в Великобританию Видео

Реклама
21:40

"Басту геть": в Киеве проходит акция протеста во время концерта одиозного рэпера

21:10

В МИД Украины отреагировали на продление ЕС санкций против России Видео

21:02

Названы удивительные средства защиты от комаров Видео

20:32

"Цель для ракет": в РФ нагло пригрозили Британии из-за кораблей у Крыма, упомянув Украину Видео

20:29

Самолет Мрия в Британии "сдул" забор со зрителями Видео

20:19

Microsoft рассказала, какие функции и приложения исчезнут из Windows 11 Видео

20:10

Назван самый полезный хлеб для организма Видео

20:09

Россия перестаралась в своей любимой "игре в сумашедшего" мнение

20:05

МакSим заболела коронавирусом - состояние певицы ухудшается

19:43

В ВОЗ придумали, как справиться с новыми опасными мутациями коронавируса Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять