Китай шантажировал Украину вакцинами против COVID-19: в Госдепе отреагировали

Нуланд заявила об использовании вакцин в качестве оружия и отметила, что США намерены противостоять этому / Reuters

Китайские власти отменили поставки вакцин против коронавируса в Украину из-за того, что страна проголосовала в ООН за резолюцию относительно Синьцзяна.

Такое заявление озвучила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает Зеркало недели.

"Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию относительно Синьцзяна. Доставка 500 тысяч вакцин от коронавируса из Китая была отменена", - сказала Нуланд.

"Это использование вакцин в качестве оружия", - добавила представитель Госдепа и отметила, что Штаты намерены противостоять этому.

Ранее издание АР сообщило о том, что Китай угрожал Украине, чтобы та отказалась от поддержки документа, который позволяет проверить соблюдение прав человека в западном регионе Китая Синьцзяне.

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Украина присоединилась к заявлению 40 стран, представленном Канадой на заседании Совета по правам человека в Женеве во вторник. Китай призвали позволить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян.

Однако в четверг Украина исключила свое имя из списка поддерживающих документ государств. Как пишут журналисты со ссылкой на дипломатов двух западных стран, это произошло после того, как китайские власти предупредили Украину, что заблокируют запланированную поставку 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, если она этого не сделает.

Напомним, в Украине началась вакцинация китайской вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech. Ею вакцинируют маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.

Справка. Некоторые правозащитные группы утверждают, что китайцы плохо обращаются с уйгурами-мусульманами и другими людьми в Синьцзяне.

Весной США, Канада, Великобритания и ЕС ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров. Китай ответил зеркальными мерами.