Шел в магазин и погиб: на Житомирщине парень попал под колеса Интерсити

Парень погиб под колесами Интерсити / УНИАН

В Житомирской области парень угодил под поезд. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте происшествия. Известно, что он переходил пути в неустановленном месте.

Машинист скоростного поезда Одесса-Киев говорит, что сразу начал тормозить и сигналить пешеходу, но тот не реагировал, сообщает ТСН.

Поезд Интерсити Киев-Одесса проходит на месте трагедии каждый день в 12:00. Очевидцы говорят машинист пытался тормозить и громко сигналил, но парень не реагировал.

Парень пересекал пути напрямик и даже не смотрел по сторонам, говорят работники железнодорожной станции. Предполагают, 15-летний подросток слушал музыку в наушниках и именно поэтому не услышал приближения поезда.

"Машинист подавал сигналы большой громкости, применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось", — отметил заместитель начальника попельнянского отделения полиции Александр Шабатин.

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По словам заместителя начальника станции "Попельня" Богдана Трончука, на месте трагедии нашли коробочку от бесконтактных наушников, самих наушников обнаружить не удалось.

Парень от полученных травм погиб мгновенно. Его личность установили благодаря телефону. Выяснилось, погибшему 15 лет, он жил неподалеку. Его родителей дома не было. Соседи говорят, через пути парень шел в магазин.

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"Шел взять коту корм и не дошел. Не услышал, не посмотрел. Был, видимо, занят той музыкой", — говорит сосед погибшего парня Валентин Венгер.

Всего в 50 метрах от места гибели подростка — есть переход через пути, а еще чуть дальше — мост над ними.

Об опасности предупреждают и знаки, и плакаты на железнодорожной станции. За переход путей в неустановленном месте штраф 170 грн. Но догонять нарушителей некому, поэтому уже через несколько часов после гибели парня люди продолжают сокращать дорогу — прямо по рельсам.

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