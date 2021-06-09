"Шишка" из КГГА угодил в дорожный скандал: почти уперся в нос трамвая, качал права и "дал заднюю"

Киевский чиновник попал в дорожный скандал / Скриншот

Глава комитета Общественного Совета при Киевской городской госадминистрации по вопросам децентрализации, самоуправления и агломерации Тарас Билинский в столице за рулем кроссовера выехал на трамвайные колеи, оказался с трамваем почти "нос в нос", вышел из авто и пошел к водителю.

Сначала чиновник на своей странице в Facebook писал, что водитель трамвая сознательно провоцировал его на аварию и утверждал, что свидетели готовы дать информацию. Пост Билинского разместил Kyiv Operative в Telegram, а в самой соцсети его нет.

"…в 9:40… на ул. Глыбочицкая водитель данного трамвая сознательно провоцировал меня на ДТП. Прошу руководство транспортного департамента КГГА помочь разобраться в данной ситуации и принять меры…", – говорилось в посте чиновника.

Билинский отмечал, что нервы у всех, а правда – одна.

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На странице чиновника теперь висит пост с совсем другим посылом. Билинский признал, что был неправ в ситуации с трамваем, и извинился.

"Спасибо всем, кто отписался по вчерашнему событию. Я не жлоб и не п*дорас, и не кто там еще! В ситуации с трамваем я не прав и прошу извинить!..", – написал глава комитета при КГГА.

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Как чиновник КГГА мешал трамваю – опубликовано видео

Напомним, в Украине автомобилям нельзя ездить по трамвайным колеям. Кроме того, авто обязаны предоставлять трамваям право двигаться вперед первыми.