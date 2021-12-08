УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Школьница под Запорожьем готова была посадить отца в тюрьму из-за Соцсетей

8 декабря 2021, 18:50
Прослушать новость
Остановить

Девочка пожаловалась на него в полицию.

Зарядка телефона
Под Запорожьем школьница пыталась посадить отца / ТСН

В Запорожской области школьница заявила на отца в полицию, потому что тот не давал ей сидеть в телефоне.

Инцидент произошел в поселке Приазовское Запорожской области, пишет РИА "Мелитополь".

Девушка пожаловалась в полицию на отца, накричавшего на нее из-за того, что она вместо того, чтобы делать уроки, сидела в ТикТоке. Правоохранители внесли это в протокол, и суд был вынужден рассматривать обращение девушки.

Обматерил и угрожал

Во время заседания Приазовского районного суда обвиняемый рассказал, что у него произошел конфликт с дочерью из-за учебы. Он увидел, что вместо уроков она проводит время в телефоне, в Сети ТикТок.

На суде также выступила супруга обвиняемого. Она рассказала, что о конфликте между мужем и дочерью узнала уже постфактум, а на следующий день повела дочь к психологу. Там девушка пожаловалась, что отец запретил ей играть в телефоне, смотреть ТикТок, а также снимать видео. По словам матери девушки, родители сейчас ограничили ей доступ к интернету.

Реклама

Суд, изучив материалы дела, не увидел в действиях мужчины состава административного правонарушения и закрыл дело.

Мог загреметь за решетку

Стоит отметить, что в случае доказания вины, мужчина мог заплатить штраф от двадцати до сорока не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или отправится на общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов. Более того, мужчину могли арестовать на срок до пятнадцати суток.

Ранее мы сообщали, что двое студентов одного из колледжей Черкасской области готовились осуществить массовый расстрел одногруппников. Служба безопасности Украины предотвратила совершение террористического акта.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Запорожья школьники суд
Сейчас вы просматриваете новость «Школьница под Запорожьем готова была посадить отца в тюрьму из-за Соцсетей». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день и как не попасть в бедуПриметы на 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день и как не попасть в беду Доллар ушел в отрыв: эксперт оценил сценарий резкой девальвацииДоллар ушел в отрыв: эксперт оценил сценарий резкой девальвации Названы чудо-растения, убивающие вирусы в домеНазваны чудо-растения, убивающие вирусы в доме В Украине врежут морозы до -15°: где и когда ждать удара холодаВ Украине врежут морозы до -15°: где и когда ждать удара холода Метели и морозы -15: климатолог назвала дату снежного шторма в УкраинеМетели и морозы -15: климатолог назвала дату снежного шторма в Украине
19:33

Знаменитая украинская чемпионка засветила грудь в бикини

19:26

Владимира Дантеса нашли в ванной с сотрясением мозга

19:19

В моду на зиму 2022 вернулась короткая стрижка необыкновенной красоты французский боб из 60-хФото

19:18

Киев наглухо застрял в пробках: в чем причина транспортного коллапсаВидео

19:09

Боялась за сына: харьковчанка, задушившая 2-летнего ребенка, объяснила свой поступок

Реклама
19:07

Гороскоп на завтра 9 декабря 2021: Близнецам – вещие сны, Львам – удачные совпадения, Скорпионам – хитростьВидео

19:01

Новый канцлер Германии Шольц сделал жесткое заявление в адрес РоссииВидео

18:50

Школьница под Запорожьем готова была посадить отца в тюрьму из-за Соцсетей

18:49

Юрий Горбунов показал трогательный кадр из семейной жизни с Осадчей, сделанный их сыном

18:35

Кровавая драка школьниц в Запорожье: 16-летняя "организатор" попала в СИЗО на 60 сутокВидео

18:20

Вкуснейший салат Мимоза на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВидео

18:18

The European Post: Зеленский начал системную борьбу с разрушительным влиянием украинского олигархата

18:16

Украинцам резко поднимут тариф на доставку газаВидео

18:06

"Любимые друзья": Пугачева передала Андрею Данилко горячие "приветы" через Лайму Вайкуле

17:54

Каждый второй – привит от COVID-19 хотя бы одной дозой: Минздрав назвал регионы-лидеры по вакцинацииВидео

17:53

Подорожали все продукты: украинцам придется раскошелиться на новогодний оливьеВидео

17:51

Путин и Байден создадут спецструктуру по вопросам безопасностиВидео

16:57

НАТО "бьет" по РФ, а в Украине будут войска Запада: Путин рассказал, пойдет ли Москва в атакуВидео

16:57

Ландар Алла Петровна досье

16:54

Самые "дорогие" звезды: сколько зарабатывают украинские артисты на новогодних корпоративах

Реклама
16:44

Дорожники завершают "Большую стройку" на самой длинной трассе Украины

16:43

Мать душила поясом от халата: появились жуткие детали смерти 2-летнего ребенка в Харькове

16:35

Украина одержала победу в переговорах Байдена и Путина: Зеленский объявил о мощной поддержке СШАВидео

16:32

Приметы на 9 декабря: что нельзя делать в Юрьев день и как не попасть в бедуВидео

16:00

Flowers.ua: доставка цветов по всей Украине новости компании

15:59

Министр Кубраков объяснил, почему в СМИ связали с его именем компанию Officium SW Ltd

15:59

Волшебник большого города: 1+1 готовит для своих зрителей магическую премьеру сериала с Ксенией Мишиной и Константином Войтенко

15:56

Погода изменится кардинально: Украину накроет аномальное потеплениеВидео

15:56

В МИД рассказали, чем обернутся переговоры Байдена и Путина для УкраиныВидео

15:43

Астрологический прогноз на 2022-й для России: ждать ли майдана в Москве и конца путинского режима

15:37

Гороскоп на 2022 год для Скорпиона: увеличение доходов, долгожданное предложение и лучшие дниВидео

15:33

Гордон показал кукиш Путину, в Сети переполох: "кадык на месте?"Видео

15:28

Украине грозит новая вспышка COVID-19: в Минздраве назвали срокиВидео

15:26

Надя Дорофеева в образе развратной чертовки посетила с мужем вечеринку-оргию

15:08

Дикая трагедия в Харькове: мать зверски убила малыша и выпрыгнула в окно

15:03

Не пускала детей в школу из-за страха коронавируса: в Луцке суд оштрафовал многодетную матьВидео

15:01

С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах

14:57

Не хотела делать аборт: многодетная мать избила гинеколога под Днепром

14:44

В Украине обнаружили 4,5 тыс. опасных детских игрушекВидео

14:31

Печатный станок и обвал курса: что ждет экономику Украины в случае нападения РФ

Реклама
14:22

ТОП-10 лучших художественных фильмов 2021 года

14:17

"Воссоздать СССР невозможно": у Путина признали крах имперских плановВидео

13:49

Попробуйте приготовить прямо сейчас: эти блюда привлекут удачу на Новый год 2022Видео

13:49

День святого Николая: как загадать вещий сон и узнать имя суженого

13:39

В Черкасской области студенты планировали массовый расстрел в колледже

13:25

Кулеба едет в Британию: на повестке дня стратегическое партнерство между странамиВидео

13:23

Эрдоган объявил о помощи в решении конфликта России и Украины и назвал главные цели АнкарыВидео

13:11

20 раз ударил ножом и убрал за собой: под Тернополем жестоко убили молодую девушку

13:03

В Виннице по программе "Большая стройка" реконструировали полувековой спорткомплекс

12:41

"ЙЕ Энергия" предлагает бизнесу зафиксировать цену на электроэнергию в первом квартале 2022 года

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять