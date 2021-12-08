Школьница под Запорожьем готова была посадить отца в тюрьму из-за Соцсетей

Под Запорожьем школьница пыталась посадить отца / ТСН

В Запорожской области школьница заявила на отца в полицию, потому что тот не давал ей сидеть в телефоне.

Инцидент произошел в поселке Приазовское Запорожской области, пишет РИА "Мелитополь".

Девушка пожаловалась в полицию на отца, накричавшего на нее из-за того, что она вместо того, чтобы делать уроки, сидела в ТикТоке. Правоохранители внесли это в протокол, и суд был вынужден рассматривать обращение девушки.

Обматерил и угрожал

Во время заседания Приазовского районного суда обвиняемый рассказал, что у него произошел конфликт с дочерью из-за учебы. Он увидел, что вместо уроков она проводит время в телефоне, в Сети ТикТок.

На суде также выступила супруга обвиняемого. Она рассказала, что о конфликте между мужем и дочерью узнала уже постфактум, а на следующий день повела дочь к психологу. Там девушка пожаловалась, что отец запретил ей играть в телефоне, смотреть ТикТок, а также снимать видео. По словам матери девушки, родители сейчас ограничили ей доступ к интернету.

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Суд, изучив материалы дела, не увидел в действиях мужчины состава административного правонарушения и закрыл дело.

Мог загреметь за решетку

Стоит отметить, что в случае доказания вины, мужчина мог заплатить штраф от двадцати до сорока не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или отправится на общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов. Более того, мужчину могли арестовать на срок до пятнадцати суток.

Ранее мы сообщали, что двое студентов одного из колледжей Черкасской области готовились осуществить массовый расстрел одногруппников. Служба безопасности Украины предотвратила совершение террористического акта.

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