Пытки возле школы длились полтора часа: подростки по-зверски избили ногами троих девочек

В Запорожье на школьном дворе подростки устроили жуткую драку / misionesonline.net/

В Запорожье группа подростков устроила расправу над тремя школьницами. Девочек избивали почти полтора часа вечером на школьном стадионе. Несмотря на многочисленные травмы, правоохранители открыли производство лишь по статье о легких телесных повреждениях.

Драка произошла на спортивной площадке одной из школ Шевченковского района Запорожья. В тот вечер несовершеннолетних вызвали на школьный двор якобы для того, чтобы отдать телефон, который раньше украла одна из нападающих, передает ТСН.

Но вместо этого школьниц стали жестоко избивать и требовать деньги за поврежденный во время ударов маникюр.

Пытка на школьном стадионе длилась почти полтора часа. Все это один из свидетелей снимал на видео. Самое активное участие в избиении принимали четверо девушек. Они били руками, ногами, в голову.

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Как сообщал Главред, у пострадавших - отбиты почки, перелом носа и потеря зрения.

Девочки написали заявления в полицию. Но расследование дела фактически не двигалось.

Родители пострадавших говорят, что им поступают предложения от родных нападающих забрать заявления из участка. Родственники одной из девушек, участвовавших в избиении, работают в полиции.

Почти все нападающие, жертвы и свидетели – жители одного района. Дети учатся в разных учебных заведениях. В двух из них администрация провела с подростками беседы о недопустимости буллинга. Еще в одном лицее старшеклассницу, участвовавшую в избиении, отстранили от учебного процесса на время следствия.

16-летняя нападающая, которая была наиболее активной и жестокой, занятия почти не посещает. В учебном заведении ее называют очень проблемным ребенком. Родители девушки попросили педагогов им не звонить, потому что сами не имеют влияния на дочь.

После того как видео избиения детей появилось в Сети, правоохранители переквалифицировали производство — теперь это не легкие телесные повреждения, а хулиганство и вымогательство.

Решается вопрос о сообщении злоумышленницам о подозрении. На днях подозреваемым должны избрать меру пресечения.

Напомним, в Днепропетровской области медики приехали по вызову и констатировали смерть 4-летней девочки. На ее теле обнаружили следы побоев примерно недельной давности. Судмедэксперты убеждены, что именно эти травмы и стали для девочки смертельными.

В "скорую" позвонил сам отец. Когда медики приехали, ребенок был мертв, причем смерть наступила задолго до вызова. По данным медиков, смерть ребенка могла наступить в результате черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг. В избиении подозревают отца ребенка.

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