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Отбитые почки и потеря зрения: в Запорожье школьницы устроили кровавую драку

7 декабря 2021, 21:34
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СМИ узнали, что виновники пытались подкупить полицию.

насилие
Девушек зверски избивали ногами по лицу / pixabay

В Запорожье между школьницами произошел ужасный инцидент. Юные девушки устроили кровавые бои.

На видео опубликованном в Телеграмм-канале its_zp, видно, что драка произошла на спортивной площадке одной из школ Шевченковского района Запорожья.

Несколько несовершеннолетних девушек избили троих школьниц из-за поцелуя с парнем одной из нападавших.

В результате ужасных побоев у пострадавших отбитые почки, перелом носа и потеря зрения.

Более того, "организатор" избиения требовала с потерпевших деньги и пугала связями в полиции.

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Читайте такжеВ Анталии умерла украинка: консульство ищет родных девушкиВ полиции сообщили, что это произошло еще 22 ноября. По факту избиения уже открыли уголовное производство по заявлению родителей потерпевших.

"Предварительно событие квалифицировали по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По факту сведения были внесены в ЕРДР. Все потерпевшие девушки 2007, 2008 и 2005 годов рождения были направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Согласно ее выводам, телесные повреждения двух пострадавших квалифицируются как легкие, еще одна экспертиза продолжается", – отметили в полиции.

Нападающими оказались четыре девушки в возрасте от 15 до 16 лет.

"После того как видео было обнародовано в социальной сети, по процессуальному руководству Шевченковской окружной прокуратуры, уголовное производство было переквалифицировано на ч. 2 ст. 296 (Хулиганство), а также открыто еще по ч. 2 ст. 189 (Требование) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Напомним, ранее в одной из киевских школ учитель матерными словами обзывал детей. Школьники были выстроены в ряд и слушали педагога.

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