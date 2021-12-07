В Ровно женщина пыталась спасти мужчину и проткнула его ножом

Мужчина умер до приезда медиков.
В Ровно женщина настолько яро пыталась спасти мужчину, что проткнула ему шею ножом.
Как этом сообщает itvmg.com, инцидент произошел 7 декабря.
Мужчине стало плохо. Он не смог дышать. Женщина вызвала "скорую", а тем временем решила самостоятельно предоставить ему помощь.
В результате, когда медики приехали, то мужчина скончался, а на его теле было обнаружено ножевое ранение шеи.
Свой поступок женщина объяснила тем, что у ее сожителя начались судороги и он не мог дышать, для того, чтобы помочь ему, она и проткнула шею ножом.
Экспертиза показала, что смерть наступила в результате эпилептического нападения.
Читайте такжеВ Анталии умерла украинка: консульство ищет родных девушкиНапомним, в Полтаве случилась ужасная трагедия. В среду, 1 декабря, в одной из арендованных квартир на Рыболовном Переулке были найдены тела двух парней 25 и 17 лет. О страшной находке копам сообщила хозяйка квартиры.
Читайте также:
- Случайное убийство украинки на съемках фильма с Болдуином: известны последние слова Хатчинс
- Жестокое убийство украинки в съемной квартире в Ровно: чтобы сбежать, подозреваемый изменил внешность
- Расчлененный труп в мусорнике в центре Киева: копы установили подозреваемого в убийстве
- Тело пролежало неделю: на Хмельнитчине произошло жуткое убийство 41-летней женщины