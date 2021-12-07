В Ровно женщина пыталась спасти мужчину и проткнула его ножом

Мужчина умер до приезда медиков / УНИАН

В Ровно женщина настолько яро пыталась спасти мужчину, что проткнула ему шею ножом.

Как этом сообщает itvmg.com, инцидент произошел 7 декабря.

Мужчине стало плохо. Он не смог дышать. Женщина вызвала "скорую", а тем временем решила самостоятельно предоставить ему помощь.

В результате, когда медики приехали, то мужчина скончался, а на его теле было обнаружено ножевое ранение шеи.

Свой поступок женщина объяснила тем, что у ее сожителя начались судороги и он не мог дышать, для того, чтобы помочь ему, она и проткнула шею ножом.

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Экспертиза показала, что смерть наступила в результате эпилептического нападения.

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