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Киевский учитель пригрозил "выбить мозги" своим ученикам: в Сети появилось ужасное видео

2 декабря 2021, 18:00
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Педагог называл детей ужасными словами.

школа
Ученики были выстроены в ряд и слушали гневные упреки педагога / baltnews.lv

В Киеве школьники сняли на видео угрозы и оскорбления учителя, который среди всего прочего обещал "выбить им мозги".

Видео появилось в Telegram-канал Всевидящее око.

Отмечается, что инцидент произошел в одной из киевских школ. В ролике видно, как мужчина кричит на пятиклассников, которых заранее выстроил в школьном коридоре.

Также он обзывает детей подонками, негодяями и несчастными тварями.

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"Я вам сейчас мозги выбью на стенку, козлы долбанные. Все ясно сказал? Твари несчастные... Вы у меня сейчас песню споете свою", - орет учитель

"Вы думаете, что в этой школе вы будете творить что хотите? Классного руководителя сюда", - выкрикнул учитель детям в конце видео.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить всех украинских учителей ноутбуками. ПК педагоги получат до 2023 года.

Также мэр Киева Виталий Кличко пообещал премировать киевских медиков. Они получат от 6 до 10 тыс. зарплаты.

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