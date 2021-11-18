УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Были побои недельной давности: известны новые детали гибели 4-летней девочки после избиения отцом

18 ноября 2021, 11:04
Прослушать новость
Остановить

Медики обнаружили тело ребенка в постели. По словам родителей, девочка три дня не вставала, отказывалась от еды. На теле были синяки разных размеров.

дети, насилие
В избиении 4-летней девочки на Днепропетровщине подозревают родного отца / pixabay

В Днепропетровской области медики приехали по вызову и констатировали смерть 4-летней девочки. На ее теле обнаружили следы побоев примерно недельной давности. Судмедэксперты убеждены, что именно эти травмы и стали для девочки смертельными.

В "скорую" позвонил сам отец. Когда медики приехали, ребенок был мертв, причем смерть наступила задолго до вызова, передает ТСН. По данным медиков, смерть ребенка могла наступить в результате черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг.

"Тело ребенка находилось в постели. По словам родителей, девочка три дня не вставала, отказывалась от еды. На теле были синяки разных размеров. Было трупное окоченение, поскольку смерть наступила не только что. Также была деформация левой ноги", — рассказал директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

Следователи задержали отца девочки. По предварительной информации, именно он нанес телесные повреждения ребенку, которые привели к летальному исходу. Мужчине объявили подозрение. Если его вину докажут, то он может сесть в тюрьму на 15 лет.

Кроме погибшей Оли, в семье есть еще два шестилетних мальчика. В сельсовете говорят, что семья не состояла на учете как неблагонадежная. Тем не менее в их дом наведывались представители соцслужб, так как семья жила бедно.

Реклама

Отец нигде не работал. Соцработники не замечали у него агрессии в отношении детей. Дети ходили в детский сад и не жаловались, что их бьет кто-то из родителей.

Заместитель сельского главы по вопросам деятельности исполнительных органов Людмила Горнатко рассказала, что отец отрицает, что бил ребенка. Мать девочки также уверяет, что не видела, чтобы муж избивал дочь.

"Оля падала, возможно, но он ей ничего не делал. Он утверждал, что он ее не бил и он ее не убивал. Он помогал — проводил ей реанимационные мероприятия, искусственное дыхание, но это не помогло", — рассказала чиновница.

По информации правоохранителей, 38-летнего мужчину раньше привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Правда, детали в полиции не разглашают.

Как сообщал Главред, в конце августа госпитализировали в медучреждение в состоянии комы 7-летнего Андрюшу из Черкасс. На теле у мальчика были ужасные травмы. В больницу его забрали из дома неродных бабушки и дедушки.

Ребенка нашли во дворе дома вблизи Детского парка. Травмы на его теле свидетельствовали о пытках. Также у бедного мальчика были пролежни, которые говорили о том, что он несколько дней лежал без сознания.

Больше двух недель мальчик боролся за жизнь, но медики не смогли его спасти.

Неродная бабушка мальчика Виктория Лясова, которую 31 августа арестовали прямо во время заседания суда, заявила, что мальчик играл на частном дворе и упал с кучи кирпичей.

Позже женщина изменила свои показания о том, где и как травмировался ребенок. Она сказала, что Андрюша получил травмы вне дома и двора.

Мальчик скончался 5 сентября. Ребенок так и не пришел в себя.

Читайте также:

viber
полиция Днепропетровская область новости Украины избиение
Сейчас вы просматриваете новость «Были побои недельной давности: известны новые детали гибели 4-летней девочки после избиения отцом». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников 2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать Привозят на носилках с низкой сатурацией: врач рассказала, к чему приводит игнорирование симптомов COVID-19Привозят на носилках с низкой сатурацией: врач рассказала, к чему приводит игнорирование симптомов COVID-19 Залог успеха 2022 года: астролог рассказал, что нужно успеть сделать до нового года каждому знакуЗалог успеха 2022 года: астролог рассказал, что нужно успеть сделать до нового года каждому знаку Как почистить стиральную машинку от грязи, плесени и запаха – простые и действенные советыКак почистить стиральную машинку от грязи, плесени и запаха – простые и действенные советы
11:18

Украина готова снизить стоимость транзита: Зеленский предложил Европе решить газовый кризис

11:04

Были побои недельной давности: известны новые детали гибели 4-летней девочки после избиения отцом

10:49

Анна Тринчер выходит замуж: на свадьбу пригласят петь Поплавского и Потапа с Каменских

10:35

Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников

10:27

Как можно вернуть часть заплаченных налогов: опубликована схема

Реклама
10:26

В Украине обновили зоны карантина: появились новые "красная" область и "желтый" регионВидео

10:02

В Хмельницкой области в пожаре заживо сгорели четверо детейВидео

10:00

Зимой в окопах и почти без поддержки Запада: почему Украине придется отбиваться от РФ в одиночку

09:37

Убийство Алеком Болдуином украинки Хатчинс: в сценарии фильма не было эпизода со стрельбойВидео

09:17

Власти зашли в Интернет и нашли 210 тысяч сообщений о подделке COVID-сертификатовВидео

09:14

День ангела в декабре по церковному календарю: именинники месяца

08:54

В моду на зиму 2022 пришли теплые свитера несказанной красоты, в которых зима пройдет незаметноФотоВидео

08:26

Удар по СП-2, авиация и корабли в Черном море: Кулеба назвал план Украины и Запада в борьбе с РФВидео

08:23

Коронавирус в Украине 18 ноября: более 20 тысяч новых случаев COVID-19 и 752 смерти за сутки

07:58

Врач развенчал популярный миф о COVID-19 у детей

07:55

Помощи ждать не стоит: почему в случае наступления России Украина останется однамнение

07:43

Гороскоп на сегодня 18 ноября 2021: Весам – долги, Стрельцам – семейные проблемыВидео

07:27

Морозы в -30 придут внезапно: синоптик уточнил прогноз погоды на зиму в Украине

07:10

Новые маневры войск РФ на Донбассе и у границ Украины: эксперт раскрыл планы Москвы и назвал срокиВидео

06:52

Запуск Северного потока-2 могут отложить до августа 2022 года – ReutersВидео

Реклама
06:10

Очередное надувательство власти: как "Вовина тысяча" только обозлит украинцевмнение

05:28

Россия будет атаковать Украину не только на Донбассе: эксперт назвал сценарий агрессии КремляВидео

05:05

Кардиолог назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбов

04:30

Обнаженная рекордсменка по самым большим скулам показала миру свою новую грудьВидео

04:10

Приметы на 18 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

03:48

Убьет больше людей, чем COVID-19: ученые предсказали появление новой суперболезниВидео

03:45

Больше шансов выжить: выяснилась связь между приемом антидепрессантов и летальным исходом от COVID-19

02:33

Могут ли водителей оштрафовать за неисправные габариты: ответ юристаВидео

01:37

Медик назвал неожиданную причину высокого давления

01:28

Раскрыта заоблачная стоимость улыбки ПримадонныВидео

00:40

В ухе мужчины угнездился червьВидео

17 ноября, среда
23:57

Сборная Украины по футболу официально получила нового тренераВидео

23:27

Сергей Поярков на внедорожнике мчался на красный свет и угодил в ДТП

23:16

Чем опасная домашняя консервация - ответ врача

22:58

Самые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минутВидео

22:50

Миграционный кризис: Зеленский попросил помощи у Евросоюза

22:21

Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодыВидео

22:03

В Минкульте подсчитали, на что хватит "тысячи от Зеленского"

21:58

Чем опасные оливки - комментарий фитнес-тренера

21:33

Коронавирус в основном поражает бедных людей - ВОЗ

Реклама
21:10

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние и лунное затмение 19 ноябряВидео

21:03

Лукашенко выдвинул Меркель жесткий ультиматум из-за мигрантов

20:56

В Украине появился первый кабинет анонимной вакцинации: для чего он нуженВидео

20:52

Танцы со звездами 8 сезон 12 эфир: вновь на паркете Димопулос и Мишина, и неожиданный дебют

20:38

16-летнюю девочку за несколько лет изнасиловали 400 мужчин и родной отецВидео

20:35

Генасамблея ООН одобрила важную резолюцию по КрымуВидео

20:27

В Польше пьяный украинец устроил масштабное ДТПВидео

20:09

Северный поток в этом году не запустят - СМИ выяснили причинуВидео

20:06

Проезд в Киеве до 20 гривен повышать не будут - КличкоВидео

20:00

Зачем киевлян пугают проездом в транспорте по 20 гривенмнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять