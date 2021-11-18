Были побои недельной давности: известны новые детали гибели 4-летней девочки после избиения отцом

В избиении 4-летней девочки на Днепропетровщине подозревают родного отца / pixabay

В Днепропетровской области медики приехали по вызову и констатировали смерть 4-летней девочки. На ее теле обнаружили следы побоев примерно недельной давности. Судмедэксперты убеждены, что именно эти травмы и стали для девочки смертельными.

В "скорую" позвонил сам отец. Когда медики приехали, ребенок был мертв, причем смерть наступила задолго до вызова, передает ТСН. По данным медиков, смерть ребенка могла наступить в результате черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг.

"Тело ребенка находилось в постели. По словам родителей, девочка три дня не вставала, отказывалась от еды. На теле были синяки разных размеров. Было трупное окоченение, поскольку смерть наступила не только что. Также была деформация левой ноги", — рассказал директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

Следователи задержали отца девочки. По предварительной информации, именно он нанес телесные повреждения ребенку, которые привели к летальному исходу. Мужчине объявили подозрение. Если его вину докажут, то он может сесть в тюрьму на 15 лет.

Кроме погибшей Оли, в семье есть еще два шестилетних мальчика. В сельсовете говорят, что семья не состояла на учете как неблагонадежная. Тем не менее в их дом наведывались представители соцслужб, так как семья жила бедно.

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Отец нигде не работал. Соцработники не замечали у него агрессии в отношении детей. Дети ходили в детский сад и не жаловались, что их бьет кто-то из родителей.

Заместитель сельского главы по вопросам деятельности исполнительных органов Людмила Горнатко рассказала, что отец отрицает, что бил ребенка. Мать девочки также уверяет, что не видела, чтобы муж избивал дочь.

"Оля падала, возможно, но он ей ничего не делал. Он утверждал, что он ее не бил и он ее не убивал. Он помогал — проводил ей реанимационные мероприятия, искусственное дыхание, но это не помогло", — рассказала чиновница.

По информации правоохранителей, 38-летнего мужчину раньше привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Правда, детали в полиции не разглашают.

Как сообщал Главред, в конце августа госпитализировали в медучреждение в состоянии комы 7-летнего Андрюшу из Черкасс. На теле у мальчика были ужасные травмы. В больницу его забрали из дома неродных бабушки и дедушки.

Ребенка нашли во дворе дома вблизи Детского парка. Травмы на его теле свидетельствовали о пытках. Также у бедного мальчика были пролежни, которые говорили о том, что он несколько дней лежал без сознания.

Больше двух недель мальчик боролся за жизнь, но медики не смогли его спасти.

Неродная бабушка мальчика Виктория Лясова, которую 31 августа арестовали прямо во время заседания суда, заявила, что мальчик играл на частном дворе и упал с кучи кирпичей.

Позже женщина изменила свои показания о том, где и как травмировался ребенок. Она сказала, что Андрюша получил травмы вне дома и двора.

Мальчик скончался 5 сентября. Ребенок так и не пришел в себя.

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