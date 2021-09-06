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В Черкассах умер 7-летний Андрюша, замученный в доме у бабушки

6 сентября 2021, 09:19

До последнего времени пострадавший мальчик пребывал в терминальной коме.

7-летний мальчик умер в больнице в Черкассах / Скриншот

В Черкассах умер 7-летний мальчик Андрюша, который попал в больницу с многочисленными травмами, полученными во время пребывания в доме бабушки.

Ребенок находился на лечении в Черкасской детской областной больнице, сообщает местное издание Provce.

Ребенок скончался в воскресенье вечером, 5 сентября, рассказал директор больницы Николай Кондрацкий.

До последнего времени пострадавший мальчик пребывал в терминальной коме.

Добавим, что 4 сентября Сосновским районным судом была избрана мера пресечения для неродного деда пострадавшего мальчика.

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Об этом Zmi.ck.ua сообщила прессекретар областной прокуратуры Светлана Андрейченко.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей суд удовлетворил.

Применяют этот пресечения для подозреваемого Юрия Лясова на 60 суток без права вносить залог.

Трагедия в Черкассах с 7-летним мальчиком

Ранее бабушку пострадавшего мальчика Виктории Лясовой объявили подозрение по статье об оставлении в опасности и взяли под стражу на два месяца.

По версии Лясовой, Андрюша упал с кучи кирпича – это якобы и стало причиной травмы мозга. Другие повреждения ребенок якобы тоже нанес себе сам.

24 августа в Черкассах госпитализировали травмированного семилетнего мальчика.

У ребенка диагностировали гематому головного мозга, отсутствие обоих ушей и нижней губы, а также части полового органа. Он находился в крайне тяжелом состоянии.

По данному факту прокуратура расследует два производства: по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.Сейчас выясняются обстоятельства, при которых мальчик получил телесные повреждения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Служба по делам детей выясняет условия проживания ребенка, проверяет полноту выполнения его родителями обязанностей по воспитанию и развитию.

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