Тело 4-летней девочки лежало в кроватке: под Днепром до смерти избили ребенка

Ребенок получил травмы несовместимые с жизнью/ diariopopular.com.ar

В Днепропетровской области медики констатировали смерть 4-летней девочки. На ее теле нашли множество синяков.

По предварительной информации, происшествие случилось в поселке Николаевка, пишет "Днепр оперативный".

В одном из домов на улице Самарной в кроватке обнаружили труп малолетнего ребенка со множеством синяков.

По данным медиков, смерть ребенка могла наступить в результате черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг. Следственно-оперативная группа также не исключает избиения девочки отцом 1983 года рождения.

читайте такожТрое детей потеряли маму: беременная жительница Ивана-Франковска умерла от COVID-19Подозреваемого в причинении телесных повреждений задержали правоохранители. Если в суде будет доказана его вина, за решетку он отправится на срок до 10 лет.

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Напомним, в Житомире отчим беспощадно избил 8-летнюю падчерицу. Его гражданская супруга - мать троих детей попала в больницу, оставив на неадеквата своих чад. О том, что дети страдают от рукоприкладства, они лично рассказали женщине по телефону.

Также ранее харьковчанка избивала своего ребенка в прямом эфире Instagram. Ранее у нее уже отбирали дитя, но снова вернули матери, которая так и не осознала свое страшное поведение.

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