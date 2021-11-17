"Не хочу морить голодом": мать-кукушка из Кривого Рога объяснила, зачем бросила 9 детей под горсоветом

Криворожанка пожаловалась, что не смогла оформить социальную помощь на детей. В приют малышей также не захотели брать без письменного отказа матери.
В Кривом Роге горе-мать оставила своих девятерых детей с вещами и свидетельствами о рождении под зданием горсовета. Свой поступок она объяснила тем, что кормить детей ей нечем, а государство о них сможет позаботиться.
"В связи с тем, что у меня нет возможности их кормить и я на данный момент не могу оформить какие-либо выплаты — малообеспеченные или алименты, и я не могу обеспечить условия их проживания, я их отвезла в горисполком и оставила у входа ", – рассказала женщина, передает Telegram-канал Свои.
Криворожанка пожаловалась, что обратилась в службу по делам детей поселка Широкое, куда она переехала из Кривого Рога, чтобы оформить выплаты, но там потребовали пакет документов, в том числе справки о зарплате мужчины, с которым она официально не развелась. Женщина не смогла предоставить все нужные документы, поэтому помощь на детей ей не оформили.
Когда она потребовала, чтобы детей забрали в приют, ей сообщили, что мест нет. Единственное условие, при котором детей все же забрали бы в приют, это письменный отказ от них матери.
В итоге женщина просто оставила детей под зданием горсовета.
"Не хочу больше морить их голодом. Я знаю, что государство их прокормит, тем более там семь пацанов растут – они будут защищать Украину", – сказала она.
Соцслужбы пристроили детей в Центр реаблитации.
Как сообщал Главред, в Одессе двое детей трех и десяти лет оказались на сутки запертыми в квартире. Дети звали на помощь, а старший мальчик даже пытался выпрыгнуть с четвертого этажа. Мать в это время пошла развлекаться.
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