"Не хочу морить голодом": мать-кукушка из Кривого Рога объяснила, зачем бросила 9 детей под горсоветом

Жительница Кривого Рога бросила 9 детей из-за жизненных обстоятельств / Фото Telegram

В Кривом Роге горе-мать оставила своих девятерых детей с вещами и свидетельствами о рождении под зданием горсовета. Свой поступок она объяснила тем, что кормить детей ей нечем, а государство о них сможет позаботиться.

"В связи с тем, что у меня нет возможности их кормить и я на данный момент не могу оформить какие-либо выплаты — малообеспеченные или алименты, и я не могу обеспечить условия их проживания, я их отвезла в горисполком и оставила у входа ", – рассказала женщина, передает Telegram-канал Свои.

Криворожанка пожаловалась, что обратилась в службу по делам детей поселка Широкое, куда она переехала из Кривого Рога, чтобы оформить выплаты, но там потребовали пакет документов, в том числе справки о зарплате мужчины, с которым она официально не развелась. Женщина не смогла предоставить все нужные документы, поэтому помощь на детей ей не оформили.

Когда она потребовала, чтобы детей забрали в приют, ей сообщили, что мест нет. Единственное условие, при котором детей все же забрали бы в приют, это письменный отказ от них матери.

В итоге женщина просто оставила детей под зданием горсовета.

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"Не хочу больше морить их голодом. Я знаю, что государство их прокормит, тем более там семь пацанов растут – они будут защищать Украину", – сказала она.

Соцслужбы пристроили детей в Центр реаблитации.

Как сообщал Главред, в Одессе двое детей трех и десяти лет оказались на сутки запертыми в квартире. Дети звали на помощь, а старший мальчик даже пытался выпрыгнуть с четвертого этажа. Мать в это время пошла развлекаться.

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