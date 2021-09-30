Сначала уснула, а потом бросила ребенка: патрульным в Киеве пришлось ловить пьяную мать

Мать вместе с ребенком доставили в полицию/ facebook.com/kyivpatrol

В Киеве пьяная мать спала на улице, а рядом плакал ее малыш. Такую картину увидела неравнодушная прохожая, которая и обратилась к правоохранителям.

Инцидент произошел вчера, 29 сентября, сообщили в патрульной полиции Киева.

Прибывшие на место патрульные маму мальчика на месте не застали. Женщина ушла и оставила сына. С ребенком была только заявительница.

Через некоторое время патрульные обследовали прилегающие территории и нашли мать мальчика. Женщина вела себя агрессивно, ругалась и кричала.

Читайте такжеЖенщина в Кропивницком оставила в роддоме уже 8 детей: последними родила двойняшекПравоохранители задержали горе-мать и вместе с сыном доставили в Оболонское управление полиции, куда вызвали ювенальную превенцию.

Реклама

Горе-мать / facebook.com/kyivpatrol

Также на женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 (уклонение от исполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни ребенка) и постановление по ч. 1 ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.

Ранее мы рассказывали, что на Винниччине роженица бросила свою здоровую новорожденную дочь, а сама пропала, оставив в приемном отделении ложную информацию о себе. Теперь женщина хочет вернуть ребенка.Также сообщалось, что Львовские медики спасли младенца, который родился без пищевода. Мать, как только узнала диагноз малыша, сразу от него отказалась. Но врачи прооперировали его и целых 4 месяца выхаживали, пока он не выздоровел после операции.