"Водкой угостила знакомая": 18-летняя мать "вырубилась" во время прогулки с младенцем в Каховке

Полицейские составили протокол по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей / УНИАН

В городе Каховка Херсонской области посетители парка вызвали полицию из-за молодой матери, которая просто отключилась возле коляски с младенцем.

Как рассказали очевидцы, женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в какой-то момент просто "вырубилась", рассказали в пресс-службе Национальной полиции Херсонской области.

Патрульные обнаружили 18-летнюю маму с младенцем на руках в указанном месте, и она действительно была сильно пьяна.

Полицейские позвонили родственникам и за младенцем немедленно приехали отец и бабушка. Также на место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь, и врачи оказали женщине необходимую помощь.

Читайте такжеМать уколола ребенку ядовитое вещество, а себе снотворное: жуткие детали гибели мальчика в Днепре"Врачи оказали девушке необходимую помощь, после чего она прояснила ситуацию. По ее словам, во время прогулки с двухмесячной дочкой она встретила знакомую, которая угостила ее водкой. После этого молодой матери стало плохо", — рассказали в полиции.

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В отношении молодой матери полиция составила протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Также с ней провели профилактическую беседу.

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