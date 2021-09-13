Всплыли жуткие подробности о смерти мальчика в Артеке

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В Пуще-Водице в детском лагере под Киевом умер 12-летний Павел Теровец из Кропивницкого. Мальчику стало плохо во время рисования и он потерял сознание. Приехавшие на вызов медики смоли лишь констатировать смерть ребенка, который незадолго до трагедии жаловался на самочувствие.

В Артек Павел приехал еще 3 сентября, об этом в Facebook сообщал также его отец Игорь. Известно, что мальчик недавно жаловался на ухудшение здоровья в медсанчасть, где провел два дня. У него было что-то похожее на ОРВИ.

А уже 12 сентября во время занятий рисованием он потерял сознание. В лагерь сразу же вызвали скорую помощь, однако врачи констатировали лишь смерть ребенка. В Артеке назвать причину смерти Павла не могут.

"В воскресенье в 12:40 он потерял сознание. Вызвали скорую. Причины смерти пока неизвестны, точные выводы сделает только судмедэкспертиза. Мы тоже ждем результаты", – сказал юрист лагеря Игорь.

Семья живет скромно, отец сам воспитывал мальчика.

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У самого отца есть группа по инвалидности. До 2015 года Игорь Теровец работал на стройке, однако у него обнаружили тяжелую форму сахарного диабета, пришлось перенести операцию на ноге. Позже у Игоря обнаружили остеомиелит.

В течение нескольких лет мужчина перенес ряд операций и ампутаций, у него был перелом ноги, пришлось вставлять спицы. В итоге он передвигается на инвалидной коляске и не может работать. В последнее время Игорь собирал деньги на новое лечение, ему был необходим имплантат.

При этом всем сына мужчина воспитывал в одиночку. Семья живет на пособия, но также отец продавал цветы возле супермаркета. На одном из видео, которое попало в соцсети, Игорь рассказал, что выращивает цветы летом и торгует ими. Павел во всем помогал своему папе.

"Семья очень бедная. Папа сам, как мог, тянул своего сына, тот был смыслом всей его жизни. Они жили на социальное пособие. Пару лет назад, помню, был сюжет на телевидении. Тогда отец рассказывал, что им задерживали выплаты", – говорит волонтер Елена, которая помогает мужчине.

В начале мая у мальчика умерла бабушка – мама отца. О родной матери Паши ничего неизвестно. Но в семье есть еще один старший сын.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Винницкой области умерли две сестры в возрасте 4 и 13 лет. Еще один ребенок из семьи — 12-летний мальчик — находится в больнице. Все они отравились.