Потерял сознание, реанимация не помогла: в киевском Артеке умер 12-летний мальчик

Павел Теровец / Facebook И.Теровца

В Международном детском центре Артек, который находится в Пуще-Водице в Киеве, умер 12-летний Павел Теровец из Кропивницкого.

По словам начальника юридического отдела центра Игоря Блохина, происшествие случилось 12 сентября, передает Суспильне.

"Ребенок потерял сознание, медицинскими работниками проводились реанимационные действия, приехала скорая помощь, в 13:20 констатировали смерть", - рассказал он.

Отец мальчика Игорь Теровец сообщил, что причина смерти пока не выяснена, выводов медицинской экспертизы нет.

Как уточняет Оbozrevatel, утром, около 9:00, ребенка осмотрел врач – мальчик обратился с жалобой на недомогание – и медик оставил его в палате.

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/ Facebook И.Теровца

"Около 12:00 врач зашел проведать несовершеннолетнего и увидел, что тот не дышит – несмотря на усилия и реанимационные мероприятия, житель Кропивницкого скончался. Тело отправлено на экспертизу", – рассказал наш собеседник.

В полиции Киева подтвердили информацию о смерти ребенка и сообщили, что ее причины установит судебно-медицинская экспертиза.

/ Facebook И.Теровца

Что известно о семье Павла Теровца

Отец ребенка Игорь Теровец воспитывал сына сам, передвигается человек в инвалидной коляске.

Ребенок отдыхал в лагере по путевке для социально незащищенных семей. 5 сентября отец поделился в сети фото, которое подписал: "Паша в Артеке в Пуще-Водице".

Добавим, что в Сети есть видео, где человек продает собственноручно выращенные цветы возле одного из супермаркетов Кропивницкого.

Семья получала 2500 гривен государственной помощи, как малообеспеченная.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Винницкой области умерли две сестры в возрасте 4 и 13 лет. Еще один ребенок из семьи — 12-летний мальчик — находится в больнице. Все они отравились.