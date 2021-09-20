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Тела брата и сестры нашли в сундуке: в деле об исчезновении детей появился новый поворот

20 сентября 2021, 17:42

Женщина вместе с мужем выпили алкоголя, после чего отец ушел спать, а мать начала самостоятельно искать детей.

  • Дети задохнулись в сундуке
    Дети задохнулись в сундуке прокуратура Донецкой области
  • Дети задохнулись в сундуке
    Дети задохнулись в сундуке прокуратура Донецкой области
  • Дети задохнулись в сундуке
    Дети задохнулись в сундуке прокуратура Донецкой области
  • Дети задохнулись в сундуке
    Дети задохнулись в сундуке прокуратура Донецкой области

В Донецкой области маленькие брат с сестрой погибли страшной смертью. 10-летняя девочка и 7-летний мальчик задохнулись в старом сундуке.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Донецкой областной, родители найденных мертвыми в сундуке детей, прежде чем броситься на поиски пропавших детей, распивали алкоголь.

В этом деле правоохранители начали уголовное производство по статьям об умышленном убийстве двух малолетних детей и злостном невыполнение родителями своих обязанностей.

"Установлено, что утром 18 сентября 2021 года 35-летняя жительница с. Никольское вместе с 41-летним мужем пошли на работу, оставив 7-летнего сына и 10-летнюю дочь одних дома. Около 10:00 часов мать с детьми последний раз разговаривала по телефону, а уже с 11:00 дети перестали отвечать на звонки", — говорится в сообщении.

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Вернувшись домой вечером, женщина вместе с мужем выпили алкоголя, после чего отец ушел спать, а мать начала самостоятельно искать детей. Однако, не найдя их, она решила сообщить об исчезновении в полицию.

"Во время осмотра дома правоохранители нашли тела пропавших детей в кладовой комнате в закрытом комоде. По предварительным данным, дети погибли от асфиксии, однако окончательная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы", — рассказали в прокуратуре.

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и проверяются показания родителей.

Дети задохнулись в старом сундуке

18 сентября в 18:30 мать детей позвонила в полицию и рассказала, что она с мужем пошли работать в 4:30, оставив детей одних. А когда родители вернулись, то несовершеннолетних нигде не было. Ранее мальчик и девочка из дома не убегали.

Детей разыскивали правоохранители, кинологи, автопатрули, наряды на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах.

Во время осмотра дома детей нашли в старом сундуке без признаков жизни. Причиной смерти стало удушение из-за нехватки кислорода.

Семья состоит на учете в социальных службах: с родителями проводили беседы о недопущении злоупотребления алкоголем и надлежащем воспитания детей.

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происшествие
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