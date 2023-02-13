Шли в наступление: под Угледаром ВСУ уничтожили огромную колонну оккупантов

Колонна техники оккупационной армии двигалась дорогой. ВСУ вовремя заметили россиян и подтянули артиллерию и резервы.

ВСУ, войска РФ / Минобороны РФ, 36-я ОМБП

Полковник СБУ Роман Костенко рассказал, как под Угледаром ВСУ разбили российскую колонну, которая штурмовала украинские позиции.

В комментарии "Эспрессо" Роман Костенко сообщил, что россияне долгое время берегли свою технику и пытались штурмовать позиции ВСУ пехотой, однако накануне они решили устроить прорыв и подогнали под Угледар много техники.

Поскольку поля у города заминированы, колонна техники оккупационной армии двигалась дорогой. ВСУ вовремя заметили россиян и подтянули артиллерию и резервы.

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"Россия потеряла много живой силы и техники после поражения под Угледаром. ВСУ разбили большую колонну, уничтожен танковый батальон армии РФ", — сообщил полковник СБУ.

Кто такой Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Костенко добавил, что россияне планировали испугать ВСУ большим количеством своей бронетехники и заставить защитников Украины отступить, однако получили ответ.

Ситуация под Угледаром

Заместитель мэра Угледара Максим Вербовский 3 февраля рассказал, что оккупанты России осуществили попытки штурма Угледара. Враг обстреливает город из артиллерии, градов и вертолетов. Тогда, по его словам, захватчики продвинулись в поселки вблизи города и стремились его окружить.

Силы специальных операций и 72-й отдельной механизированной бригады устроили засаду в тылу врага на Угледарском направлении. В засаду попали российские военные 155-й бригады морской пехоты из Владивостока.

11 февраля в Институте изучения войны сообщили, что морские пехотинцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оккупантов России потерпели разгром от сил обороны Украины под Угледаром Донецкой области по причине неэффективной тактики и наличия в подразделении большого количества мобилизованных.

По данным Института изучения войны, провал под Угледаром деморализовал россиян, они не верят в способность начать новое наступление.

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