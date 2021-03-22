Шмыгаль объяснил, почему согласен с Байденом в том, что Путин – убийца

Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал жесткие высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

В интервью немецкому изданию Handelsblatt глава правительства заявил о том, что поддерживает слова хозяина Белого дома о президенте РФ с характеристикой "убийца".

Премьер-министр напомнил, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тысяч человек.

"Я могу только сказать: Я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена", - заявил он.

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Резкое заявление Байдена в адрес Путина: