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Шмыгаль объяснил, почему согласен с Байденом в том, что Путин – убийца

22 марта 2021, 12:53
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Глава правительства заявил о том, что поддерживает слова хозяина Белого дома о президенте РФ.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал жесткие высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

В интервью немецкому изданию Handelsblatt глава правительства заявил о том, что поддерживает слова хозяина Белого дома о президенте РФ с характеристикой "убийца".

Премьер-министр напомнил, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тысяч человек.

"Я могу только сказать: Я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена", - заявил он.

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Резкое заявление Байдена в адрес Путина:

  • Напомним, президент США Джо Байден согласился с утверждением, что президент Российской Федерации Владимир Путин является убийцей. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC Mews.
  • Президент США отметил, что в январе во время телефонного разговора предупредил президента РФ о принятии потенциальных мер реагирования в ответ на вмешательство России в американские выборы.
  • При этом ведущий поинтересовался, считает ли Байден российского президента убийцей.
  • После некоторого раздумья президент США согласился с этим утверждением. "Ммм, да", - сказал Байден.
  • В ответ Путин предложил Байдену провести открытый диалог.
новости России новости США Владимир Путин Джо Байден новости Украины Денис Шмыгаль
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