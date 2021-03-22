Шмыгаль объяснил, почему согласен с Байденом в том, что Путин – убийца

Глава правительства заявил о том, что поддерживает слова хозяина Белого дома о президенте РФ.
Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал жесткие высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.
В интервью немецкому изданию Handelsblatt глава правительства заявил о том, что поддерживает слова хозяина Белого дома о президенте РФ с характеристикой "убийца".
Премьер-министр напомнил, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тысяч человек.
"Я могу только сказать: Я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена", - заявил он.
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Резкое заявление Байдена в адрес Путина:
- Напомним, президент США Джо Байден согласился с утверждением, что президент Российской Федерации Владимир Путин является убийцей. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC Mews.
- Президент США отметил, что в январе во время телефонного разговора предупредил президента РФ о принятии потенциальных мер реагирования в ответ на вмешательство России в американские выборы.
- При этом ведущий поинтересовался, считает ли Байден российского президента убийцей.
- После некоторого раздумья президент США согласился с этим утверждением. "Ммм, да", - сказал Байден.
- В ответ Путин предложил Байдену провести открытый диалог.
Автор: Алексей Тычина