Штрафы за самогоноварение могут отменить: что предложили депутаты

Депутаты предлагают отменить штрафы за самогоноварение / УНИАН

Депутаты Слуги народа предлагают отменить штрафы за самогоноварение для личных целей. Об этом говорится в соответствующем законопроекте о внесении изменений в КоАП об урегулировании некоторых аспектов самогоноварения и рынка молока (№ 4153), текст которого опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к документу, депутаты хотят отменить административную ответственность за изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки (сейчас этот штраф составляет от 51 до 170 грн) и за приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашней выработки (сейчас штраф составляет от 17 до 85 грн).

Читайте такжеСамогоном по коронавирусу: Комаровский объяснил, что убьет COVID-19Как отмечают авторы законопроекта, действующие статьи о штрафах сегодня являются неэффективными.

"На сегодняшний день, по данному вопросу не должна устанавливаться ответственность, если человек, исключительно для собственного потребления, производит из продуктов своего труда крепкие алкогольные напитки, то это его естественное право, которое не может быть ограничено государством.

Каждый человек имеет право пользоваться плодами своего труда для удовлетворения собственных потребностей", - говорится в пояснительной записке.

Вдогонку к этому законопроекту парламентарии ранее внесли еще один (№4127), которым предлагается внести правки в Налоговый кодекс и установить нулевой акциз на изготовление самогона не более 100 литров в месяц физлицами-предпринимателями, если они также изготавливают молочную продукцию из расчета не менее 1 тонны молочного сырья в месяц.

Во всех других случаях изготовление самогона на продажу повлечет за собой регистрацию производителя как ФЛП и получение лицензии на самогоноварение.

Отметим, что это не первая инициатива "слуг" по урегулированию вопроса самогоноварения – в ноябре 2019 года аналогичный законопроект уже предлагали принять в парламенте, однако он так и не был рассмотрен в сессионном зале.

Ранее эксперт рассказал, что украинцы переходят на самогон на фоне карантина и увеличения уровня безработицы.